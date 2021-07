A haspuffadás leggyakoribb okai

Étkezési szokások

A haspuffadást leggyakrabban bizonyos ételek fogyasztása váltja ki. Egyes élelmiszerek emésztése nagyobb mennyiségű bélgáz keletkezésével jár együtt: ilyenek például a hüvelyesek, a káposzta- és hagymafélék, az élesztő, a karalábé, a karfiol, a gomba, a szilva vagy az őszibarack. A szénsavas italok szintén okozhatnak puffadást, valamint akár az is, ha étkezés közben túl sok levegőt nyelünk. Az aerofágiának is nevezett, fokozott levegőnyelést nemcsak a kapkodó evés vagy ivás válthatja ki, hanem például a gyakori rágógumizás, rosszul illeszkedő fogsor, illetve egyes viselkedési zavarok is.

Hasfájás: mikor forduljunk orvoshoz? Nincs olyan ember, aki ne küzdött volna már élete során legalább egyszer gyomorfájással. Az esetek többségében hamar elmúlik a kellemetlen tünet, de előfordul, hogy komolyabb a baj, és ahhoz, hogy jobban legyünk, muszáj bejelentkezni szakemberhez. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Ételérzékenység esetén bizonyos élelmiszercsoportok okozhatnak emésztési problémákat. Laktózintoleranciánál a laktáz enzim hiánya miatt nem képes a szervezet a tejtermékeket megemészteni, ha pedig valaki lisztérzékeny (cöliákiás), a gluténtartalmú gabonák fogyasztásakor léphetnek fel - a legtöbb esetben haspuffadással együtt járó - emésztési zavarok.

Irritábilis bél szindróma

A kifejezetten gyakori kórképnek számítóirritábilis bél szindróma(IBS) egyik jellemző tünete a haspuffadás. Bár a betegség pontos kiváltó okai még nem teljesen ismertek, megfigyelhető, hogy a tüneteket a stressz nagyban súlyosbítja. A székelési panaszokkal járó emésztési funkciózavar általában a hasmenés és a székrekedés folyamatos váltakozásával jár együtt. AzIBSugyan súlyos szövődményeket vagy szervi elváltozásokat nem okoz, de a kellemetlen tünetek mégis megnehezítik az érintettek életvitelét. A nőknél gyakrabban előforduló IBS először általában 20-30 éves kor körül jelentkezik, és éjszaka többnyire nem okoz panaszokat.

Számos ok húzódhat a haspuffadás mögött. Fotó: Getty Images

Egyéb kórképek

Szintén haspuffadást okozhatnak különböző fertőzések, illetve egyes szerveket, vagy szervrendszereket érintő kórképek is. Ilyen például a pajzsmirigy-, cukor- vagy vesebetegség, valamint egyes nőgyógyászati betegségek. Hormonális változások - például terhesség,menstruáció- szintén kiválthatnak puffadást. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként puffadást. Antibiotikumkezelések során például jelentősen sérülhet a bélflóra, ami miatt átmeneti emésztési zavarok léphetnek fel. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a tartósan fennálló, erőteljes és tisztázatlan hátterű puffadással érdemes mielőbb orvoshoz fordulni és kideríteni a kiváltó okokat.

Enyhítsünk a tüneteken!

A legtöbb esetben, a haspuffadás tünetei nagyban csökkenthetőek a bélmozgást elősegítő rendszeres testmozgással és tudatos étkezéssel. Ehhez fontos, hogy figyeljünk az elegendő rost- és folyadékfogyasztásra, ami alapvetően szükséges a megfelelő széklet kialakításához, és a puffadással is járó székrekedés elkerüléséhez. Lehetőség szerint minél jobban kerüljük a mesterséges édesítőszerek használatát, a csípős és zsíros ételeket, a szénsavas italokat, a rágógumit, a koffeint és az alkoholt is.

Ha pedig szeretnénk a kellemetlen haspuffadás enyhítésére egyéb segítséget is bevetni, választhatunk olyan 100 százalékban természetes hatóanyagtartalmú készítményeket, amelyek célzott megoldást nyújtanak a panaszok csillapítására. Ilyenek például a borsmentatartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek, amelyek jelentősen csökkenthetik a puffadással járó, kisebb gyomor- és bélrendszeri problémákat. A borsmentaolaj egyik komponense, a mentol görcsoldó és szélhajtó hatása különösen irritábilis bél szindróma esetén hozhat gyors enyhülést a kínzóan feszítő problémákra.