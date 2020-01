Hogyan előzhetjük meg a tüdőgyulladást?

Hogyan védekezzünk a tüdőgyulladás ellen?

A betegséget baktériumok és vírusok is okozhatják, sőt gombák és paraziták is állhatnak a háttérben. A megbetegedés jöhet hirtelen, de megjelenhet influenza vagy megfázás szövődményeként is. Leggyakrabban a gyerekeket és időseket érinti, de gyakran támadja meg a valamilyen betegségben legyengült szervezetet is. A megelőzési formák közé tartoznak a védőoltások, a betegséget okozó problémák kezelése, valamint a környezetet érintő intézkedések is.

Tüdőgyulladás ellen védőoltás

Vannak olyan vírusok, melyek ellen hatásosan védekezhetünk oltással is. Ilyen vírus a pneumococcus is, mely 70 százalékban véd a betegség ellen. Elsősorban azok számára javasolt az oltás beadása, akiket fokozottan érinthet a tüdőgyulladás. Aki különösen veszélyeztetett, azt 5-10 évente újra beoltják. Az influenza B törzse ellen is érdemes beoltatni magunkat, mivel ez a vírus is gyakran eredményezhet tüdőgyulladást. Gyermekkorban erősen ajánlott beadatni, illetve az egészségügyben dolgozók számára is fontos az oltás. Ugyanez igaz a streptococcus pneumoniae elleni oltásra is.

A védőoltást főként gyerekeknek érdemes beadatni

Egyéb módszerek a tüdőgyulladás megelőzésére

Mossunk kezet: alapvető megoldás, a helyes és alapos kézmosás. Ezzel nem csak a tüdőgyulladás, hanem számos egyébfertőzésis elkerülhető. Különösen fontos olyanok esetében, akik különösen fertőző helyen járnak, mint kórház, orvosi rendelő, de azok számára is ajánlott, akik óvodákban, iskolákban dolgoznak. Gyerekek esetében különösen fontos! Használhatunk kézfertőtlenítőt is, ezt érdemes mindig a táskánkban tartani.

Szokjunk le a dohányzásról: a dohányzás a legnagyobb kockázati tényező a pneumococcus okozta tüdőgyulladás kialakulásában. E mellett erősen gyengíti a tüdő védekező funkcióját is.

Erősítsük az immunrendszert: az erős immunrendszert nehezebben támadják meg a fertőzések. Érdemes vitaminokat szedni a kritikus időszakokban, eleget pihenni, probiotikumokban és folyadékban gazdag étrendet követni.

Figyeljünk a környezetünkre: ha esetleg már betegek vagyunk, igyekezzünk odafigyelni arra, hogy ne adjuk tovább a betegséget!

Őszi immunerősítés: kezdjünk el készülni a télre! A hideg, nyirkos idővel a meghűléses betegségek időszaka is beköszönt. Szerencsére most még bőven akad friss termés a piacokon, melyekkel érdemes feltölteni vitaminraktárainkat, ha a hűvös időben is szeretnénk egészségesek maradni. Miket együnk ilyenkor?

Kezeljük a betegség mögött álló kórokat

Az immunrendszert gyengítő betegségek kezelése nagyon fontos, így ugyanis csökkenthetjük atüdőgyulladáskialakulásának kockázatát. Ilyen betegségek a cukorbetegség, az alultápláltság, a HIV ésAIDSstb. A 6 hónaposnál fiatalabb babák esetében a kizárólagos szoptatás csökkenti a betegség rizikóját. Az idősek esetében is fontos a megelőzés, itt a megfelelő szájhigiénia is segíthet.