„Hamar eljut a csúcsra, és utána alig foglalkozik velem. Mit tehetnék, hogy jobb legyen a szexuális életünk?”

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy akik már 10 éve egy párt alkotnak, azoknál a hálószobában is nagy lehet az összhang. Pedig ez nem feltétlenül igaz – ezt bizonyítja az az olvasói levél, amelyet a The Guardian szakértőjének írt egy tanácstalan férfi.

Hosszú távú kapcsolatokban sincs mindig rendben a szex, a problémák pedig a pár egész életére kihathatnak. Fotó: Getty Images

„Sokszor beszélgetünk erről, de nem érti, mi a problémám”

„A páromat szinte egyáltalán nem érdekli az előjáték, szeret gyorsan a lényegre térni. Rendszerint ugyanabban a hagyományos misszionárius pózban csináljuk, amitől ő nagyon gyorsan eljut a csúcsra, míg én még csak a közelébe sem kerülök az orgazmusnak. Ezt követően viszont azonnal elveszíti minden érdeklődését a szex iránt. Engem a kezével juttat el a csúcsra, majd megy a dolgára, vagy elalszik. Nem túl intim forgatókönyv” – fogalmazott a levélíró.

Ahogy azt a férfi a soraiban kifejtette, kedvesével már 10 éve alkotnak egy párt. Az imént ismertetett minta pedig már a kapcsolatunk eleje óta fennáll.

Egyre frusztráltabb vagyok ettől. Bár viszonylag gyakran szexelünk, és az együttlétek általában kellemesek, szinte soha nem élek át igazán felszabadító orgazmust. Mindez már a kapcsolatunkra is kihat. Sokszor beszélgetünk erről a párommal – ő biztosan azt mondaná, hogy túl sokszor –, de úgy tűnik, nem érti, mi a problémám” – magyarázta a férfi.

„Jogos az elégedetlenséged, ennél jobbat érdemelsz”

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki kimondottan a szexuális problémák kezelésére specializálódott. A szakember először arra hívta fel a figyelmet, hogy a férfiak és a nők között is vannak olyan emberek, akik nem szívesen szánnak hosszabb időt a helyzet kiélvezésére, illetve a szex utáni fizikai közelség miatt létrejövő intim pillanatok megélésére. Ennek pedig számtalan oka lehet.

Vannak, akik egyszerűen képtelenek az igazi intimitásra. Vannak, akik annyira nem szeretik a saját testüket, hogy nem akarják sokáig meztelenül mutogatni magukat. Mások pedig a személyiségtípusuk miatt nem képesek megfelelően ellazulni és szórakozni, és ez a szexuális kreativitást is jelentősen korlátozza. Léteznek továbbá olyan személyek is, akik irtóznak az érintéstől, esetleg betegesen rettegnek a baktériumoktól – ők még a szexuális érintkezést is veszélyforrásnak láthatják, ezért arra törekedhetnek, hogy az együttlétek a lehető legrövidebbek és legkontrolláltabbak legyenek.

Ha partnered a mindennapi életében kifejezetten célorientált, akkor a szexuális működési módja is hasonló. Az is lehet, hogy szorongásos zavarral küzd, és ezért nem tudja igazán átélni és kiélvezni az »itt és most« helyzeteket, csupán túl akar esni az adott történésen és továbblépni” – mutatott rá a pszichoterapeuta.

Fontos tehát figyelembe venni a partner teljes személyiségét, amikor a szexuális stílusát vizsgáljuk. Megfigyeléseink és felismeréseink támpontokat adhatnak ahhoz, hogyan közelítsünk kedvesünkhöz és a probléma megoldásához – véli a szakember. „Fontosak az érzéseid és jogos az elégedetlenséged. Ennél tényleg jobbat érdemelsz” – zárta válaszlevelét Pamela Stephenson Connolly.