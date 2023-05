Minden ötödik nő ettől szenved

A szexualitás, az intim együttlétek a párkapcsolat fontos részét képezik, és ideális esetben mindkét fél számára élvezetet nyújtanak. Ha ilyenkor mégis fájdalmat tapasztalunk, azzal könnyen lehet, hogy a szervezetünk próbálja azt jelezni, hogy valami nincs rendben. Ez egyáltalán nem ritka jelenség: a fájdalmas szexuális együttlét minden ötödik nőt érint életében legalább egyszer. Nehéz pontosan meghatározni, mennyi ember szenved a panaszoktól, sokan ugyanis nem mernek orvoshoz fordulni, jórészt azért, mert szégyenkeznek miattuk. Pedig a fájdalmas szexuális együttlétek komoly, mielőbbi kezelést igénylő betegségre is felhívhatják a figyelmet. Cikkünkben összegyűjtöttük, milyen betegségek okozhatnak efféle kellemetlenséget.

Nem megfelelően síkos hüvely

A fájdalmas szex hátterében a legtöbb esetben az áll, hogy a hüvely nem kellően síkos behatoláskor. Ennek egyik oka lehet a túl rövid vagy nem megfelelő előjáték, vagy akár a szorongás is, amely megnehezíti, hogy az érintett ellazuljon és az együttlétre koncentráljon. Nagyon sok esetben ugyanakkor a hüvelyszárazságnak hívott jelenség váltja ki, amely a menopauzán átesett nőket érinti a legnagyobb arányban (de fiatalabb korban is kialakulhat). A változókor során csökken az ösztrogénszint a szervezetben, aminek egyik kellemetlen velejárója lehet az intim régióban tapasztalt szárazság. Bizonyos gyógyszerek (antidepresszánsok, nyugtatók, antihisztaminok, fogamzásgátlók vagy a magas vérnyomás kezelésére felírt készítmények) szintén negatív hatással lehetnek a hüvely síkosságára.

MINDEN ÖTÖDIK NŐ TAPASZTALT MÁR FÁJDALMAT EGYÜTTLÉTKOR. FOTÓ: GETTY IMAGES

Gyulladások, fertőzések

Sok esetben valamilyen fertőzés miatt válnak kellemetlenné az együttlétek. Az égő, csípő érzés, különösen, ha erőteljes viszketéssel, illetve fokozott váladékozással jár együtt, valószínűleg erre utal. A fertőzés legtöbbször bakteriális vagy gombás eredetű, mindkettő eltérő kezelést igényelhet. Vény nélkül is kaphatók olyan természetes eredetű összetevőket (például tejsavat, C-vitamint, gyógynövénykivonatokat, pre- és probiotikumokat) tartalmazó készítmények, amelyekkel a panaszok sikeresen enyhíthetők. Előfordulhat ugyanakkor az is, hogy a fertőzések kezelésére antibiotikum, illetve bizonyos gombaellenes szerek használatára van szükség.

Hüvelyi trauma

Bizonyos traumák, sérülések vagy irritációk is felelősek lehetnek ezekért a panaszokért. Ide tartoznak a különféle intim balesetek által okozott sérülések, illetve az azokat kísérő irritáció. Az olyan kismedencei műtétekből származó sebhelyek, mint a méheltávolítás, illetve a daganatos megbetegedések esetén alkalmazott kemoterápia vagy sugárkezelés szintén állhat a háttérben. Sokaknál a szülés során végzett gátmetszés (episiotomia) felelős az ilyen tünetekért. Ilyen esetben mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni, aki az egészségi állapotunkat is figyelembe véve dönthet a megfelelő kezelésről.

A hüvelyszárazság kellemetlen tünetei bármely életkorban megjelenhetnek. Amellett, hogy megnehezítik a szexuális együttléteket és korlátozzák a hétköznapi tevékenységeket, bizonyos kórképek kialakulásának a kockázatát is megnövelik. Így kezelhető a hüvelyszárazság.

Komoly betegségek is kiválthatják

Az intim fertőzésen túl sokféle betegség fájdalmassá teheti az együttléteket, ezek némelyike mielőbbi orvosi segítséget igényel, megfelelő kezelés hiányában ugyanis súlyos szövődmények alakulhatnak ki. Efféle tünetekkel járhat a többi között az endometriózis, a kismedencei gyulladás, a méhsüllyedés, a cisztás fibrózis, az irritábilis bél szindróma (IBS) vagy például a medencefenék-diszfunkció.

Ha nem csupán egy-két alkalomról van szó, és a kellemetlen érzés hosszabb ideje kíséri az együttléteket, netán egyidejűleg más panaszok is jelentkeznek, mindenképpen ajánlott felkeresni egy orvost. A szakember többféle vizsgálatot is elvégezhet rajtunk, sor kerülhet egyebek mellett hüvelyi vagy kismedencei ultrahangra. A kezeléshez több orvosszakma együttműködésére is szükség lehet, a testi mellett sok esetben a lelki problémákkal is foglalkozni kell annak érdekében, hogy az intim pillanatok ismét a kölcsönös örömszerzésről szólhassanak.

