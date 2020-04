Mikor segíthet a szexterápia?

A szakértő szerint szexnek nevezünk bármit, ami összefügg a nemiséggel, intimitással, azzal, amitől valaki férfi vagy nő. Valamint ide tartozik az előbbi okokból a két avagy több ember között kialakuló kapcsolat is. Az ilyen kapcsolatoknak a fizikai, testi, lelki, pszichológiai, esetenként szellemi oldala nevezhető szexualitásnak, és nem csupán maga a nemi aktus.

A szex nem csak biológiai folyamatokból áll. Az intimitás fejlesztése a lényeg

A terápia a kóros folyamatok kezelése, ha azok a páciens mindennapi életében gondot okoznak. Nagyon fontos, hogy nem a terapeuta, hanem a páciens szerint kell jónak. illetve elfogadhatónak lennie a végeredménynek. A szexológus a belülről jövő igényekkel, a saját magunkkal szemben támasztott követelményekkel segít megbirkózni. Feladata nem a probléma megoldása a páciens helyett, hanem hogy szaktudásával támogassa a pácienst egészségesebb önkép kialakításában, személyiségének fejlődésében, az önmegismerésben. Csak éppen kihegyezve a szexuális problémára.

A szexterápia tulajdonképpen beszélgetéssorozat, ahol a szexológus megismeri a páciens problémáját, helyzetét, bizalmas viszony alakul ki köztük, és a szakember a tapasztalata, a tanulmányai alapján elvezeti az "ügyfelet" a harmonikusabb, boldogabb szexuális élet felé. A kezelés során a páciens ideális esetben eljut önismeretének és pszichoszexuális fejlődésének magasabb fokára. Nemcsak testileg kell felnőnünk, hanem szellemileg, lelkileg is. Az egészséges szexuális élet ugyanis az önbizalmon, a megfelelő önértékelésen, valamint a jól működő kommunikáción alapul.

A szerelem és a szex nem mindig van szinkronban

A nemi szervek jó működése ellenére a szexuális vágy csökken, az orgazmus nem következik be. Ilyenkor magyarázat lehet az, hogy miként az ételek iránti vágy is csökken, ha jóllakott az ember - a szexualitással (leginkább magával az aktussal) is ez lehet a helyzet. Nem árthat ilyenkor némi önmegtartóztatás. Verseny-, és küzdőszellemben nevelődünk és élünk, ha nem megy, újra próbáljuk, azt remélve, hogy a következő jobb lesz, más lesz! Pedig ugyanolyan körülmények mellett és hozzáállással ugyanaz az eredmény is.

Az sem igaz minden esetben hogy "ha a pár szereti egymást, akkor a szex természetesen lezajlik". Ugyanis csak a szerelem vak, a szex nem! Az alapfunkciók minden élőlénynél biológiailag programozottak. Ez a biológiai szex a reprodukciót szolgálja. A külsőség - esztétikum - funkció a "látni és látszani" elv szerint befolyásol bennünket. De mi is az, ami megkülönböztet minket az állatoktól? Az intimitás. Ez az, amit a gyerekkortól tanulunk és egyéni ízlést tükröz.

Amikor megjelentek a különféle potencianövelő gyógyszerek a piacon, számos pár abban reménykedett, hogy ennek köszönhetően nem csak a szexuális életük fog fellendülni, de párkapcsolatuk is minőségi javulást fog mutatni. De ez nem így működik. Részletek!

Az intimitásban mutatkozhat meg az egyén kreativitása; az önmegvalósítás legnagyszerűbb eszköze, a személyiség kinyilatkoztatásának lehetősége. Az intimitásban lehet igazán megismerni a másikat, nem a biológiailag tökéletesen kivitelezett aktus során. Ha szüneteltetjük a közösülést, csak a pettinget engedélyezzük bizonyos ideig, az a pár figyelmét az intimitásra fordíthatja. Sokunknak ez nehéz feladat. Az intimitás a kölcsönösséget foglalja magában, egymás legmélyebb titkainak megismerését, csak egymás számára használt szavak kitalálását, olyan "játékokat", amikről nem tudhat más, csak a pár (ezek a hálószobatitkok).

Forrás: hvg.hu