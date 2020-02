Ezért szomorúak a nők szex után

Létrehozva: 2015. október 8. 11:25 Módosítva: 2020. február 21. 12:18

A nők csaknem fele érezte magát szomorúnak szex után élete valamely periódusában, állítja egy korábbi amerikai tanulmány. A Queensland University of Technology anyagából az is kiderül, hogy ehhez kapcsolódik egy tünetegyüttes, a "szex utáni szomorúság" is, amelyet sírás, melankólia, depresszió, szorongás vagy szex utáni agresszió jellemez.

