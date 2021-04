13 dolog, ami megöli a szexuális vágyat

Stressz. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket jelentős stressz nyomása alatt is jól lehet végezni, de a szex nem tartozik ezek közé. A munkahelyi, otthoni vagy kapcsolati stressz pedig bárkit érinthet. Ha megtanuljuk megfelelően kezelni, sokkal könnyebben vehetjük az akadályokat és a romantikázáshoz is több kedvünk lesz.

7 ok, amiért megéri szexelni A szexuális együttlét remek élmény: az ilyenkor termelődő hormonok jó hatással vannak a hangulatunkra és számos módon a testi egészségünkre is. De nézzük ezeket az előnyöket!

A fáradtság és gyermeknevelés sem tesz jót a libidónak h i r d e t é s

Az egyik legkomolyabb problémát az okozhatja, ha valamilyen párkapcsolati probléma áll a két fél közé. A nők számára rendkívül fontos, hogy közel érezzék magukat partnerükhöz, de mindkét nem libidóját megviselheti egy korábbi veszekedés, illetve a nem megfelelő kommunikáció, hogy a bizalom hiányát ne is említsük. A láng csak akkor fog visszatérni, ha ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, ha szükséges, érdemes párterapeutához fordulni.Egy-egy pohárka segíthet az ellazulásban, a gátlások oldásában. De a mértéktelen vedelés elnyomja a szexuális vágyat, arról nem is beszélve, hogy a partner számára nem feltétlenül lehet vonzó, ha valaki részegen vagy piaszagúan bújna az ágyba.Ha nem tör ránk a vágy, ennek lehet a kiváltó oka, ha nem alszunk eleget, illetve ha alvászavaroktól szenvedünk. Lehet, hogy túl későn fekszünk, túl korán kelünk, de lehet, hogy olyan probléma kínoz, amiről nem is feltétlenül tudunk, például az alvási apnoé. Bármi, ami az egészséges, pihentető alvást gátolja, rossz hatással van a szexuális vágyra. Ha a sima odafigyelés nem elég, érdemes orvoshoz fordulni.Szülőként nem feltétlenül csökken a libidónk, de tény, hogy a kicsik gondozása rengeteg energiát igényel. Ha máshogy nem megy, érdemes néha-néha egy kis pénzt rászánni egy bébiszitterre, hogy a anya és apa egy kis időt egymásra is szánhassanak.Bizonyos tabletták és kapszulák csökkentik a szexuális vágyat. Ezek között találni antidepresszánsokat, a vérnyomást szabályzó készítményeket, egyes fogamzásgátlókat, kemoterápiás szereket, HIV-elleni gyógyszereket, illetve például a finaszteridet. A dózis, illetve a konkrét gyógyszer lecserélése segíthet, de persze ezzel kapcsolatban mindig meg kell kérdezni a kezelőorvosunkat!Ha valaki nincs megelégedve a testével , nehezen fogja szexinek és kívánatosnak érezni magát. Fontos, hogy ha valaki így van ezzel, akkor keresse a módját, hogy képes legyen elfogadni önmagát, legyen ez edzés, fogyókúra, diéta, pszichológus vagy éppen egy stylist felkeresése. Ha valaki jól érzi magát a bőrében, könnyebben fog hangulatba kerülni. Ha pedig a partnerünk nincs megelégedve magával, fontos, hogy tudatosítsuk benne, hogy kívánatosnak találjuk és úgy fogadjuk el, ahogy van.Az elhízás káros hatással lehet a libidóra is. Ez járhat azzal, hogy valaki nem élvezi a szexuális együttlétet, nem tud úgy teljesíteni, ahogy szeretne, vagy a negatív testkép miatt nincs önbizalma. Érdemes pszichológushoz fordulni, illetve változtatni az étkezési szokásainkon, illetve több mozgást beiktatni az életünkbe. merevedési zavaroktól szenvedő férfiak gyakran stresszesek is, mivel aggódnak, hogy nem fognak tudni megfelelően teljesíteni. Ez öngerjesztő folyamattá válhat, pedig a merevedési zavarok hatékonyan kezelhetőek, akár gyógyszeresen, akár a lelki okok feldolgozásán át.A férfiak szexuális étvágyát a tesztoszteron szintje szabályozza. Az életkorral ez a szint csökken, azonban emellett az életmód és akár a testsúly is befolyásolhatja a tesztoszteron szintjének alakulását. Mivel ezernyi oka lehet, nincs rá általános megoldás, érdemes egy szakember segítségét kérni. depresszió a szex mellett számos egyéb örömforrást is képes kiiktatni. Ezért is rendkívül fontos, hogy ha a depresszió tüneteit észleljük magunkon, forduljunk szakemberhez. Ha a terápia során gyógyszerek alkalmazására is sor kerül, érdemes az orvosnak elmondani, hogy alacsony a libidónk, mivel egyes antidepresszánsok tovább ronthatják a helyzetet.Sok nőnél a klimax érkezésével csökken a libidó. Ez többek között olyan tünetekre is visszavezethető mint a vaginaszárazság vagy a szex közben érzett fájdalom. De minden nőnél egyéni módon jelentkeznek ezek a tünetek, de általánosan kijelenthető, hogy a menopauza után is lehet kielégítő és intenzív szexuális életet élni, a lényeg a megfelelő kapcsolati háttér, az önbizalom és az általános egészség.