Szerotonin: a túl kevés, és a túl sok is problémát okozhat a testünkben

A szerotonin nevű hormont és neurotranszmittert örömhormonként is szokták emlegetni: ha jó a kedvünk, abban nagy szerepe van. A hangulatunkon kívül számos más dologhoz is hozzájárul, mint például
- a memóriához,
- a félelemhez,
- a stresszre való reakciónkhoz,
- az emésztéshez,
- a függőségekhez,
- a szexualitáshoz,
- az alváshoz,
- a lélegzéshez
- és a testhőmérséklethez is.
Ez történik, ha túl kevés szerotonin van a szervezetben
Ha a szerotonin szintje alacsony, annak többféle jele is lehet:
- alvászavarok,
- hangulatváltozások,
- demencia,
- szexuális problémák,
- szorongás,
- depresszió,
- gyomor-bélrendszeri panaszok.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti tünetek többféle betegségre utalhatnak, ezért mindenképpen forduljunk orvoshoz velük!
Így növelhető a szerotonin szintje
A szerotonin szintje természetes módokon is növelhető az alábbi módokon.
- Testmozgás: Fizikai aktivitás során a testünkben triptofán szabadul fel, egy olyan aminosav, amely az agyban szerotoninná alakul.
- Étkezés: Triptofánt étkezés útján is magunkhoz vehetünk. Bőven van magas fehérjetartalmú élelmiszerekben, mint például pulykában, lazacban, vagy tofuban. Érdemes ezeket lassan felszívódó szénhidráttal fogyasztani, a legjobb hasznosulás érdekében.
- Természetes fény: Napi 10-15 perc természetes napfényben nemcsak a szerotonin, hanem a D-vitamin termeléséhez is hozzájárul.
- Stresszcsökkentés: A hatékony stresszkezelés nemcsak a hangulatunk, hanem az általános egészségi állapotunk javulásához is hozzájárul.
- Szocializáció: A barátainkkal és a családtagjainkkal töltött idő növeli a szerotoninszintet, és jó hatással van a mentális egészségünkre is.
Ha szükséges, étrendkiegészítőkre, vagy akár gyógyszereket (például bizonyos antidepresszánsokat) is felírhat az orvosunk a szerotoninhiány kezelésére.
Amikor túl sok a szerotonin
Ha a szerotonin szintje túl magas, akkor szerotonin szindrómáról beszélünk. Leginkább az antidepresszánsok mellékhatásaként alakulhat ki, többnyire akkor, ha a beteg bizonyos gyógyszerek adagját megnöveli, újakra vált át, vagy párhuzamosan kezd szedni több készítményt. Kezelés nélkül, súlyos esetben a szerotonin szindróma halált is okozhat.