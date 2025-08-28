Szerotonin: a túl kevés, és a túl sok is problémát okozhat a testünkben

A szerotonin nevű hormont és neurotranszmittert örömhormonként is szokták emlegetni: ha jó a kedvünk, abban nagy szerepe van. A hangulatunkon kívül számos más dologhoz is hozzájárul, mint például

a memóriához,

a félelemhez,

a stresszre való reakciónkhoz,

az emésztéshez,

a függőségekhez,

a szexualitáshoz,

az alváshoz,

a lélegzéshez

és a testhőmérséklethez is.

Ez történik, ha túl kevés szerotonin van a szervezetben

Ha a szerotonin szintje alacsony, annak többféle jele is lehet:

alvászavarok,

hangulatváltozások,

demencia,

szexuális problémák,

szorongás,

depresszió,

gyomor-bélrendszeri panaszok.

Fontos megjegyezni, hogy a fenti tünetek többféle betegségre utalhatnak, ezért mindenképpen forduljunk orvoshoz velük!

Így növelhető a szerotonin szintje

A szerotonin szintje természetes módokon is növelhető az alábbi módokon.

Testmozgás : Fizikai aktivitás során a testünkben triptofán szabadul fel, egy olyan aminosav, amely az agyban szerotoninná alakul.

: Fizikai aktivitás során a testünkben triptofán szabadul fel, egy olyan aminosav, amely az agyban szerotoninná alakul. Étkezés : Triptofánt étkezés útján is magunkhoz vehetünk. Bőven van magas fehérjetartalmú élelmiszerekben, mint például pulykában, lazacban, vagy tofuban. Érdemes ezeket lassan felszívódó szénhidráttal fogyasztani, a legjobb hasznosulás érdekében.

: Triptofánt étkezés útján is magunkhoz vehetünk. Bőven van magas fehérjetartalmú élelmiszerekben, mint például pulykában, lazacban, vagy tofuban. Érdemes ezeket lassan felszívódó szénhidráttal fogyasztani, a legjobb hasznosulás érdekében. Természetes fény : Napi 10-15 perc természetes napfényben nemcsak a szerotonin, hanem a D-vitamin termeléséhez is hozzájárul.

: Napi 10-15 perc természetes napfényben nemcsak a szerotonin, hanem a D-vitamin termeléséhez is hozzájárul. Stresszcsökkentés : A hatékony stresszkezelés nemcsak a hangulatunk, hanem az általános egészségi állapotunk javulásához is hozzájárul.

: A hatékony stresszkezelés nemcsak a hangulatunk, hanem az általános egészségi állapotunk javulásához is hozzájárul. Szocializáció: A barátainkkal és a családtagjainkkal töltött idő növeli a szerotoninszintet, és jó hatással van a mentális egészségünkre is.

Ha szükséges, étrendkiegészítőkre, vagy akár gyógyszereket (például bizonyos antidepresszánsokat) is felírhat az orvosunk a szerotoninhiány kezelésére.

Amikor túl sok a szerotonin

Ha a szerotonin szintje túl magas, akkor szerotonin szindrómáról beszélünk. Leginkább az antidepresszánsok mellékhatásaként alakulhat ki, többnyire akkor, ha a beteg bizonyos gyógyszerek adagját megnöveli, újakra vált át, vagy párhuzamosan kezd szedni több készítményt. Kezelés nélkül, súlyos esetben a szerotonin szindróma halált is okozhat.