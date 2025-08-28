Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Szerotonin: a túl kevés, és a túl sok is problémát okozhat a testünkben

Ha kevés a szervezetünkben a szerotonin, az nem csak a hangulatunkon érződik, hanem egyéb problémák kialakulásához is vezethet az állapot.

A szerotonin nevű hormont és neurotranszmittert örömhormonként is szokták emlegetni: ha jó a kedvünk, abban nagy szerepe van. A hangulatunkon kívül számos más dologhoz is hozzájárul, mint például

  • a memóriához, 
  • a félelemhez, 
  • a stresszre való reakciónkhoz, 
  • az emésztéshez, 
  • a függőségekhez, 
  • a szexualitáshoz, 
  • az alváshoz, 
  • a lélegzéshez 
  • és a testhőmérséklethez is.
Ez történik, ha túl kevés szerotonin van a szervezetben

Ha a szerotonin szintje alacsony, annak többféle jele is lehet:

Fontos megjegyezni, hogy a fenti tünetek többféle betegségre utalhatnak, ezért mindenképpen forduljunk orvoshoz velük!

Így növelhető a szerotonin szintje

A szerotonin szintje természetes módokon is növelhető az alábbi módokon. 

  • Testmozgás: Fizikai aktivitás során a testünkben triptofán szabadul fel, egy olyan aminosav, amely az agyban szerotoninná alakul. 
  • Étkezés: Triptofánt étkezés útján is magunkhoz vehetünk. Bőven van magas fehérjetartalmú élelmiszerekben, mint például pulykában, lazacban, vagy tofuban. Érdemes ezeket lassan felszívódó szénhidráttal fogyasztani, a legjobb hasznosulás érdekében. 
  • Természetes fény: Napi 10-15 perc természetes napfényben nemcsak a szerotonin, hanem a D-vitamin termeléséhez is hozzájárul. 
  • Stresszcsökkentés: A hatékony stresszkezelés nemcsak a hangulatunk, hanem az általános egészségi állapotunk javulásához is hozzájárul. 
  • Szocializáció: A barátainkkal és a családtagjainkkal töltött idő növeli a szerotoninszintet, és jó hatással van a mentális egészségünkre is.

Ha szükséges, étrendkiegészítőkre, vagy akár gyógyszereket (például bizonyos antidepresszánsokat) is felírhat az orvosunk a szerotoninhiány kezelésére.

Amikor túl sok a szerotonin

Ha a szerotonin szintje túl magas, akkor szerotonin szindrómáról beszélünk. Leginkább az antidepresszánsok mellékhatásaként alakulhat ki, többnyire akkor, ha a beteg bizonyos gyógyszerek adagját megnöveli, újakra vált át, vagy párhuzamosan kezd szedni több készítményt. Kezelés nélkül, súlyos esetben a szerotonin szindróma halált is okozhat.

