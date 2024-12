Jelek, hogy túl kevés a szerotoninod

A szerotonin egy hormon és neurotranszmitter, amely a szervezet számos funkciójában fontos szerepet játszik, így például az alvás, az étvágy, a hangulat, a gondolkodás alakulásában. Hiánya ezáltal szerteágazó tüneteket okozhat – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében Dr. Bérczy Judit, az Endokrinközpont endokrinológusa, holisztikus szemléletű orvos. Hozzáteszi, az alábbi tünetekkel ajánlott orvoshoz fordulni, de érdemes tudni, hogy a mögöttük meghúzódó ok nem minden esetben szerotoninhiány, a diagnosztizálás ezért összetett folyamat lehet.

A hangulati zavarok sok esetben szerotoninhiányra vezethetők vissza. Fotó: Getty Images

Hangulatváltozások: szerotonin hiányában ingerlékenynek, feszültnek érezhetjük magukat.

szerotonin hiányában ingerlékenynek, feszültnek érezhetjük magukat. Depresszió: a reménytelenség, a krónikus fáradtság, a kapcsolódástól való elzárkózás, a lehangoltság mind lehet depresszív tünet. Ezek okát pszichiáter tisztázhatja.

a reménytelenség, a krónikus fáradtság, a kapcsolódástól való elzárkózás, a lehangoltság mind lehet depresszív tünet. Ezek okát pszichiáter tisztázhatja. Szorongás: a konkrét eseményhez nem köthető, tartósan meglévő szorongás is pszichés zavarnak számít.

a konkrét eseményhez nem köthető, tartósan meglévő szorongás is pszichés zavarnak számít. Demencia: a szerotoninreceptorokban történő változások miatt olyan demenciatünetek jelenhetnek meg a viselkedésben és a pszichében, mint az agresszió, az izgatottság, az apátia.

a szerotoninreceptorokban történő változások miatt olyan demenciatünetek jelenhetnek meg a viselkedésben és a pszichében, mint az agresszió, az izgatottság, az apátia. Alvászavarok: mivel a szerotonin segít az alvás szabályozásában, mennyiségének változása alvászavarokat okozhat.

mivel a szerotonin segít az alvás szabályozásában, mennyiségének változása alvászavarokat okozhat. Szexuális funkció zavarai: a szerotoninszint mind a szexuális funkciókra, mind a késztetésre hatással van.

a szerotoninszint mind a szexuális funkciókra, mind a késztetésre hatással van. További tünetek: kutatások igazolják, hogy a szerotonin hiánya a többi közt gyomor-bélrendszeri tüneteket okozhat, megváltoztathatja a fájdalomérzékelést, és egérkísérletekből ismert, hogy a csontösszetételre is negatív hatást gyakorol.

A menopauza is csökkenti a szerotonin szintjét

Számos kutatás született már e témában, amelyekből kiderült például, hogy a menopauza alatt az ösztrogénszint csökkenésével a szerotoninszint is csökken, ami hozzájárulhat a hangulatváltozásokhoz. A hiányállapot ráadásul kívánóssá is tesz, vagyis a szervezet bizonyos ételek utáni vággyal próbálja növelni az örömhormon szintjét. Ugyanez érvényes a premenstruációs szindrómánál is, amelynek tüneteit valószínűleg a nemi hormonok és a szerotonin kölcsönhatása okozza. Vagyis a menstruáció előtti napokra jellemző idegesség, lehangoltság, bizonyos ételek utáni sóvárgás és csökkent libidó is ezzel függhet össze.

A szerotonin csökkenésének jele lehet a túlevés, nassolás is, hiszen a szénhidrátbevitel rövid távon képes emelni a szerotonin szintjét. Vagyis az örömhormon hiánya miatt kialakult szomorúság, lehangoltság is okozhat akár plusz kilókat, amennyiben édességgel, süteménnyel igyekszünk becsapni az agyunkat.

Így növelhető a szerotonin szintje

Óriási jelentősége van a fizikai aktivitásnak. Az edzés is egyfajta stressz a test számára, amelyhez azonban – megfelelő és rendszeres gyakorlás mellett – a szervezet alkalmazkodni kezd és növeli a stresszválaszban részt vevő anyagok termelését. Például a noradrenalinét és a szerotoninét is. Hasonló anyagok termelődnek szerelmi együttlét során is, amelyek felpezsdítik a vérkeringést és általános jó érzést okoznak. A napfény is kifejezetten javítja a hangulatot, hiszen optimális szintre hozza a szerotoninszintet.

„Bizonyos vitaminok, ásványi anyagok is hozzájárulnak a szerotonin termelődéséhez. Ilyen például a B5- és a B6-vitamin. A B5-vitamin a szerotonin és az acetilkolin termelését támogatja, és egyes kutatások szerint a memóriát és a koncentrációképességet javító hatásán kívül a szorongás, a depresszió kezelésében is hasznos lehet. A B6-vitamin szintén nélkülözhetetlen a szerotonin szintézishez” – hangsúlyozza dr. Bérczy Judit. „A kockázatos öndiagnózis helyett azonban minden szokatlan tünet – például testsúlyváltozás, ételek utáni sóvárgás - esetén ajánlatos endokrinológushoz fordulni, aki elindíthatja a kivizsgálást. Ha pedig inkább lehangoltság, depresszív tünetek, tartós szorongás, koncentrációzavarok mutatkoznak, érdemes pszichiátert felkeresni, aki a diagnózis felállítása után gyógyszeresen is megtámogathatja a szerotonin-háztartás egyensúlyát.”