Ha kenyér, akkor friss? Pedig a fagyasztott verzió egészségesebb, ha betartasz egy szabályt

Sokan tesszük a maradék kenyeret a fagyasztóba, hogy ne száradjon meg, és bármikor vehessünk elő belőle egy szeletet. De vajon jó ötlet-e így tárolni és kiolvasztani? – teszi fel a kérdést az nlc.

Jobb szeletelve lefagyasztani, úgy ugyanis könnyebb rögtön bedobni a pirítóba. Fotó: Getty Images

Megint a mikrobiom

Ha nem szobahőmérsékleten engeded fel, hanem a fagyasztóból egyenesen a serpenyőbe vagy a pirítóba teszed a kenyeret, Sara Marín mikrobiom-szakértő szerint a benne lévő szénhidrátok egy része úgynevezett prebiotikus rosttá alakul. Ez azt jelenti, hogy az a szelet így lassabban emeli meg a vércukorszintet, könnyebben emészthető, és kevesebb puffadást, gyulladást okoz. Kutatások is megerősítik: aki rendszeresen eszik így készített kenyeret, annak jobb lehet az inzulinérzékenysége és egészségesebb a bélflórája.

A legjobb tehát, ha a kenyeret szeletelve teszed a fagyasztóba, és mindig csak annyit veszel elő, amennyire éppen szükség van. Érdemes légmentesen zárható zacskóban vagy fóliába tekerve tárolni, így ugyanis könnyebb a szeleteket szétválasztani és nem is veszi át a mélyhűtőben a szagokat.