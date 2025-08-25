Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Veszélyes, ha újraforraljuk és felhasználjuk a vízforralóban maradt vizet?

Egyes elméletek szerint kockázatos újraforralni a vízforralóban maradt vizet, ettől ugyanis nőhet a folyadék arzéntartalma. Mutatjuk, mi a szakértők álláspontja ebben a kérdésben.

Valószínűleg már mindannyian jártunk úgy, hogy sokkal több vizet melegítettünk fel a vízforralóban, mint amennyit végül valóban felhasználtunk. A pazarlás elkerülése érdekében logikusnak tűnhet, hogy a megmaradt vizet nem öntjük ki, hanem felhasználjuk később, egy újraforralást követően. De vajon mennyire biztonságos ez a gyakorlat?

Valóban van mitől félnünk?

Az emberek igencsak megosztottak azt a kérdést illetően, hogy vajon felhasználható-e a korábban felforralt, ám megmaradt víz, vagy pedig érdemes-e mindig friss vizet használni. Az utóbbi álláspont képviselői általában arra hivatkoznak, hogy a többszöri felforralás miatt bizonyos anyagok, például az arzén, a fluorid vagy a nitrátok koncentrációja veszélyes szintre növekedhet a vízben – mutatott rá egy lehetséges egészségi kockázatra a Rizikometer. Posztjukban annak igyekeztek utánajárni, hogy vajon tényleg jogos ez a félelem.

Mutatjuk, mit mond a tudomány

A szakemberek szerint az egyszer már felforralt vizet nyugodtan fel lehet használni később is, egy újraforralást követően – egészségi kockázattól nem kell tartani. „A forralás fertőtleníti a vizet, eközben az illékony anyagok elpárolognak, a nem illók azonban a vízben maradnak. Koncentrációjuk kismértékben valóban nőhet, de nem annyira, hogy elérje az egészségre káros szintet” – írták. Az újraforralt víznek „legfeljebb az íze vagy az illata változhat kicsit, de a fogyasztása veszélytelen” – tették hozzá.

Figyelmeztettek ugyanakkor arra, hogy a víz minősége nagyon fontos tényező. A nem iható csapvíz ugyanis sem egyszeri, sem többszöri forralás után sem lesz feltétlenül biztonságos.

