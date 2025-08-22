Megszólalt a hatóság a fehérvári fertőzött csapvíz ügyében

Már egy ideje nagy bajt okoz a fertőzött csapvíz Székesfehérváron. A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szülészeti osztályán például hetek óta ásványvízzel tisztálkodnak a betegek, de már egy másik helyen, az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is felbukkant ugyanaz a kórokozó – írtuk meg egy korábbi cikkünkben. Most a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is reagált a helyzetre.

Már egy ideje nagy bajt okoz a fertőzött csapvíz Székesfehérváron. Fotó (illusztráció): Getty Images

„A két eset teljesen független egymástól”

„Fontos leszögezni, a székesfehérvári kórházi vízhálózatban kimutatott Pseudomonas aeruginosa jelenléte és az Árpád Technikum és Kollégium esetében észlelt szennyezés között nincs semmiféle összefüggés. A vizsgálatok egyértelműen igazolják, hogy a közös gerinchálózatban nem mutatható ki szennyezés, vagyis a két eset teljesen független egymástól” – írták.

Az említett kórokozó egy olyan környezeti baktérium, amely a talajban és vízben is természetes módon előfordul. Elszaporodhat azonban a ritkán használt vagy nem megfelelően karbantartott vízhálózati szakaszokon, csövekben. „Ez a jelenség nem egyedi, és világszerte ismert probléma egészségügyi intézményekben is” – tették hozzá.

Ritkán háztartási környezetben is előfordulhat ez a baktérium, egyes óvintézkedésekkel azonban megelőzhető a probléma, illetve csökkenthető a kockázat. Fontos például a csapok rendszeres vízkőtelenítése, a víz kifolyatása használat előtt, illetve az is, hogy a hideg vizet fogyasszuk, ne a meleget. A jelenség eseti előfordulása egyébként a szakértők szerint nem jelent egészségkockázatot a lakosságra nézve, és az egészséges immunrendszerű embereknél még lenyelés útján sem okoz problémát a vízben lévő Pseudomonas.

Nincs járványhelyzet

A közleményben kiemelték azt is, hogy egészségügyi hatóság feladata a kórházi ellátás biztonságának folyamatos felügyelése, illetve szükség esetén az intézkedések azonnali elrendelése. „Kórházi osztály bezárására kizárólag akkor kerülhet sor, ha igazolt, humán megbetegedésekkel járó járványhelyzet alakul ki – ez a székesfehérvári kórház esetében fel sem merült az időben megtett intézkedéseknek köszönhetően” – hangsúlyozták. A betegek biztonsága érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek a hatóságok, egyebek mellett folyamatosan fertőtlenítik és vízkőmentesítik a kórház érintett vízhálózatát.