8 konyhai mítosz, amelynek sokan bedőlnek – Mi való a hűtőszekrénybe?

Szuda Sándor
Élelmiszer-biztonsági szempontból a hűtőszekrény az egyik leghasznosabb eszközünk a mindennapokban. Számos tévhit kering azonban a köztudatban a helyes használata kapcsán.

Nem jó, ha meleg, nem jó, ha fagyos: a hűtőszekrény ideális belső hőmérséklete 1 és 5 Celsius-fok közötti. Ezen a hőmérsékleten a különféle kórokozók nehezen boldogulnak, így ételeink is tovább elállnak. Egy jól beállított hűtő tehát hasznos támasz az élelmiszerek biztonságos tárolásához és fogyaszthatóságának megőrzéséhez. Mindazonáltal amilyen egyszerűnek tűnik a használata, olyannyira sok félreértés lengi körbe.

Gyakori tévhitek az ételtárolásról

Alábbi galériánkban azokat a hibákat mutatjuk be a BBC Good Food gyűjtése nyomán, amelyek bizony sok háztartásban előfordulnak, akár észrevétlenül is problémák egész sorát előidézve. Lássuk tehát, milyen tévhitekkel lenne ideje leszámolnunk a konyhában.

Borítókép: Getty Images

élelmiszer-tárolás hűtőszekrény konyhai hibák

Délelőtt a keleti, északkeleti harmadban és a nyugati tájakon lehet kissé több a felhő, délután viszont másutt is sok gomolyfelhő képződhet, amelyek a napsütést zavarhatják. Csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor. Ismét erőre kap az északnyugati, nyugati szél, amelyet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Késő estére többnyire 9 és 19 fok közé hűl le a levegő. Fonthatásra ma nem kell számítanunk, így az arra érzékenyek tünetei is fokozatosan enyhülnek.

