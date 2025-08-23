8 konyhai mítosz, amelynek sokan bedőlnek – Mi való a hűtőszekrénybe?

Nem jó, ha meleg, nem jó, ha fagyos: a hűtőszekrény ideális belső hőmérséklete 1 és 5 Celsius-fok közötti. Ezen a hőmérsékleten a különféle kórokozók nehezen boldogulnak, így ételeink is tovább elállnak. Egy jól beállított hűtő tehát hasznos támasz az élelmiszerek biztonságos tárolásához és fogyaszthatóságának megőrzéséhez. Mindazonáltal amilyen egyszerűnek tűnik a használata, olyannyira sok félreértés lengi körbe.

Gyakori tévhitek az ételtárolásról

Alábbi galériánkban azokat a hibákat mutatjuk be a BBC Good Food gyűjtése nyomán, amelyek bizony sok háztartásban előfordulnak, akár észrevétlenül is problémák egész sorát előidézve. Lássuk tehát, milyen tévhitekkel lenne ideje leszámolnunk a konyhában.

8 fotó

Borítókép: Getty Images