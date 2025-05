Baktériumok a hűtőszekrényben: így tarthatod féken a kórokozókat

A technológia fejlődésével a legmodernebb okoshűtők már nemcsak azt jelzik ki, hogy mennyire vannak tele, de akár receptötleteket is adnak, mi több, még híreket is olvashatunk rajtuk. Bármilyen vevőcsalogató újításokkal is álljanak azonban elő a gyártócégek, az elsődleges funkció változatlan: a stabilan alacsony tárolási hőmérséklet – írja a The Conversation oldalán megjelent közös cikkében Oleksii Omelchenko, a brit Quadram kutatóintézet mikrobiológusa és Judith Evans, a London South Bank Egyetem mérnök professzora. Abban ugyanis, hogy a hűtőbe tett élelmiszerek minél tovább megőrizzék frissességüket, a hőmérséklet kulcsfontosságú tényező. Olyannyira, hogy ha nincs elég hideg az eszköz belsejében, akkor hamar élelmiszer-biztonsági kockázattá válhat: egyfajta baktériumkeltetővé.

Ha nincs elég hideg, a hűtőszekrényben is elszaporodhatnak a baktériumok. Fotó: Getty Images

Hány fok legyen a hűtőszekrényben?

Egy korábbi, brit háztartásokra kiterjedő felmérés tanúsága szerint a mindennapi használatban lévő hűtőszekrények átlagos belső hőmérséklete 5,3 Celsius-fok. Magyarán magasabb, mint a hivatalosan ajánlott 0 és 5 fok között céltartomány. Ráadásul ez még nem minden, lényeges szempont az is, hogy mennyire hullámzó a hűtési hőmérséklet. Számos háztartásban például a hűtőszekrény belső levegője az idő több mint felében túllépi az említett 5 fokos felső határt. Mi több, a forró nyári napokon a felmérés készítői találkoztak 15 fokos mért hőmérséklettel is. Márpedig ennyire enyhe körülmények között a baktériumok gyorsan képesek elszaporodni, sokszorosára növelve az ételromlás és az élelmiszer eredetű megbetegedések kockázatát.

Omelchenko és Evans szerint a probléma két főbb forrásból táplálkozik. Az egyik, hogy a legtöbb hűtőszekrény nem rendelkezik olyan külső kijelzővel, amelynek segítségével folyamatosan figyelemmel lehetne követni a belső hőmérsékletük alakulását. Sőt, valljuk be, a legtöbb felhasználó azzal sincs tökéletesen tisztában, hogy hogyan kell jól beállítani a hűtőben a tekerhető termosztátot. A másik kockázati faktor pedig az, hogy valahányszor kinyitjuk az ajtó, szobameleg levegő áramlik be a belső térbe. Minél tovább hagyjuk nyitva az ajtót, miközben válogatunk az ételek között, a hűtő belső hőmérséklete annál magasabbra szökik fel, egyszersmind annál kellemesebb környezetet biztosít a baktériumok számára.

Így tarhatod féken a baktériumokat a hűtőben

A két szakértő összegyűjtött néhány praktikus tippet ahhoz, hogy elejét vehesd otthon az élelmiszereidet fenyegető szennyeződéseknek.

Ne nyitogasd felesleges a hűtőajtót! Csak annyi alkalommal és ideig nyisd ki, amennyi feltétlenül szükséges. Ha gondolkodnod kell, mit szeretnél enni, ne a nyitott hűtő előtt állva tedd!

Érdemes beszerezni egy forgatható rendszerezőt is a hűtőszekrénybe, amely nagyban megkönnyíti és meggyorsítja, hogy hozzájussunk a kívánt élelmiszerhez az adott polcon.

is a hűtőszekrénybe, amely nagyban megkönnyíti és meggyorsítja, hogy hozzájussunk a kívánt élelmiszerhez az adott polcon. Végezetül fontos, hogy takarítás során ne feledkezz meg az ajtótömítésről sem! Néhány havonta onnan is le kell törölni a szennyeződéseket, penészt, hogy a hűtőajtó biztosan szorosan záródjon.

Mindezeken felül érdemes figyelembe venni, hogy a hőmérséklet a hűtőszekrény belsejében is nagyon változó lehet az egyes helyeken. A leghidegebb jellemzően a hátulja, míg az ajtón lévő belső polcok környezete a legmelegebb. Erre ügyelni kell az élelmiszerek elrendezése során is. A friss tejet és nyers húsokat például célszerű minél hátrább betenni, míg a vaj és az üdítőitalok nyugodtan kerülhetnek az ajtó rekeszeibe. Ugyancsak lényeges, hogy még a beépített érzékelővel rendelkező hűtőszekrények is jellemzően csupán a belső tér egy adott pontján monitorozzák a hőmérsékletet. Praktikus lehet tehát vásárolni néhány kisebb hőmérőt, és azokat a hűtő különböző pontjain elhelyezni. Ha pedig bármelyiken azt látjuk az ajtó kinyitása után, hogy a hőmérséklet 5 fok fölé emelkedett, tekerjük feljebb a termosztát teljesítményét! Gyakori hiba az is, hogy az emberek túltelítik a hűtőt. Ahhoz, hogy a hideg levegő megfelelően tudjon cirkulálni, a belső tér legalább egynegyedét üresen kell hagyni.