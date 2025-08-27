Óraátállítás: idén a szokottnál korábban kezdődik a téli időszámítás

Néhány napig még tart ugyan a nyár, de az éjszakák már hűvösek, a nappalok pedig látványosan egyre rövidebbek. A téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy idén az elmúlt évek legkorábbi átállása vár ránk. 2025-ben ugyanis október 26-ra virradó éjszaka kell majd visszaállítani az órákat – írta meg az nlc. Innentől kezdve a napkelte és a napnyugta is egy-egy órával korábbra kerül át.

Az átálláshoz a szervezetnek időre van szüksége. Fotó: Getty Images

A téli és nyári időszámítás váltakozása nemcsak olyan apróbb kellemetlenségeket okoz, mint a késés, hanem egészségügyi problémákat is eredményezhet. A bioritmus felborulásával alvászavar, fáradtság, depresszió, szívfrekvencia-ingadozás, a koncentrálóképesség csökkenése, kimerültség, ingerültség, étvágytalanság és emésztési gondok is kialakulhatnak. Adjunk magunknak időt, az átálláshoz általában pár napra, de akár két hétre is szüksége lehet a szervezetnek.