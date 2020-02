Meglepő, mire jó egy mikrohullámú sütő

Meglepő, hogy mennyi mindenre használható egy mikrohullámú sütő. Mutatjuk a legjobb praktikákat.

Szárítás, pirítás

A mikróban például fűszernövényeket is száríthatunk. A növények leveleit tegyük két réteg papírtörlő közé, és egy percig melegítsük őket a legmagasabb fokozaton. Ez a módszer petrezselyemmel, bazsalikommal és zellerlevéllel működik a legjobban. Emellett dióféléket is piríthatunk a mikrosütőben. Ehhez terítsük el a magokat egy rétegben egy mikrózható edény alján és adjunk hozzá olajat vagy vajat. Ezután melegítsük magas fokozaton egy percig, majd 15 másodpercenként ellenőrizve folytassuk, míg világosbarnára és illatosra nem pirulnak.

Mikrohullámú sütőnket nemcsak melegítéshez, hanem akár pároláshoz is használhatjuk.

Sütés, párolás

Almasütéshez sem kell a hagyományos sütőt bekapcsolnunk. Hámozzuk meg és magozzuk ki a gyümölcsöt - egészben is hagyhatjuk, de darabokra is vághatjuk. Ezután töltsük meg vagy kenjük be egy evőkanál vajjal és szórjuk meg fahéjjal. Tekerjük sütőpapírba és 2,5-3 percig süssük magas fokozaton. A mikróval azonban a krumplisütést is felgyorsíthatjuk. Ehhez alaposan mossuk meg a burgonyákat és szurkáljuk meg őket villával - ez segíteni fog abban, hogy távozzon belőlük a gőz. Egy krumplit 7-8, kettőt 10-12, négyet pedig 14-18 percig süssünk. Félidőben azonban ne felejtsük el megfordítani őket.

Rántottát is készíthetünk a mikróban. Üssünk bele egy vagy több tojást egy mikrózható edénybe, amit előtte olajspray-vel fújtunk be. Keverjünk bele egy evőkanál tejet vagy vizet, majd melegítsük magas fokozaton 30-45 másodpercig. Keverjük meg, utána pedig hagyjuk állni 2-3 percig. Zöldségpároláshoz pedig tegyük a zöldségeket egy mikrózható edénybe, adjunk hozzá 2-3 evőkanál vizet, majd fedjük le úgy, hogy a gőz távozni tudjon. Ezután melegítsük magas fokozaton 3-7 percig, a zöldségek mennyiségétől függően.

Fertőtlenítés

A szivacsainkat is fertőtleníthetjük a mikrohullámú sütőben. Ehhez nedvesítsük be a szivacsot, hogy semmiképpen ne gyulladjon ki, majd csavarjuk ki, és ellenőrizzük, hogy nincs-e benne fémszál. Ezután tegyük 1 percre a mikróba magas fokozaton, ez elpusztítja a rajta lévő baktériumokat.

Fontos, hogy a mikrosütőbe csak olyan edényeket tegyünk, amiken rajta van a jelzés, hogy ilyen használatra is alkalmasak. Fémet sose tegyünk bele, és sose hagyjunk az ételen műanyag fóliát melegítéskor, mert a benne található vegyi anyagok az ételekbe kerülhetnek.

