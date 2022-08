Még jobban elszállhat a kenyér ára

Elkerülhetetlen, hogy jelentősen emelkedjen a sütőipari termékek ára, hiszen az energiaárak növekedése mellett a sütőipari vállalkozások munkájához elengedhetetlen termékek is drágulnak – mondta az InfoRádiónak Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke. Így tehát a megnövekedett költségeket előbb-utóbb a vásárlók is megérzik majd, miközben egyes termékek kilónkénti ára már most is eléri vagy meghaladja az ezer forintot.

A pékáruk már most sem számítanak olcsó élelmiszereknek, azonban további drágulással kell számolnunk. Fotó: Getty Images

Mire számíthatunk?

A pékek az önköltségük alapján, önállóan határozzák meg, hogy milyen áron adják a termékeiket, szóval a várható további áremelkedés mértékét nehéz egységesen meghatározni. A különlegesebb pékáruk, például a kézműves, rozsos, magvas kenyerek tekintetében viszont biztos, hogy igen magas árakra számíthatunk.

A drágulás mértékét egyébként – az alapanyagköltségen és munkabéren túl – az is befolyásolhatja, hogy egy vállalkozás milyen energiaszolgáltatóval állapodott meg, illetve mikor. Összességében viszont jelentős árváltozások várhatók a pékszövetség szerint.

Nem elég a drágulás, a búza minősége is megszenvedte az aszályt. Kevesebb benne a fehérje, rendkívül apró szemű és a nedvességtartalma is alacsony.

Hiánytól nem kell tartani

A hazai gabonát illetően Septe József azt mondta, hogy a következő aratásig rendelkezésre áll a szükséges mennyiség, ellátási problémától tehát nem kell félni. Ráadásul az egyéb magyar alapanyagokból sincs hiány, tehát lesz elég kenyér és egyéb pékáru.

Az sütőipari vállalkozások ennek ellenére nyugtalanok, és a pékszövetség úgy látja, „gyenge lábakon áll” a szakma. Valószínűleg nem minden cég fogja átvészelni a rá váró nehéz időszakot.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!