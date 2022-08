Romlott a magyar búza minősége

Az aszály miatt a világ több országában is rendkívül gyenge termés volt vagy várható. Hazánkban ugyanakkor lesz elég búza és nincs veszélyben az ellátásbiztonság, de a drágulás minket sem kerülhet el. A tartós meleg és az aszály ráadásul a magyar búza minőségén is rontott – mondta a Növekedésnek Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség Gabonafeldogozók tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Búzamező Máriahalom határában. Fotó: Getty IMages

Az aszály súlyos károkat okozott a termésben, különösen a keleti országrészben. Hajdú-Bihar megyében például a tavalyi 7 tonnás átlaggal szemben 3,5 tonnás lett az idei termésátlag hektáronként. A szakember azt mondta, hogy ebből a szempontból teljesen kettévált az ország, ilyenre korábban még nem volt példa. Mintha a Duna vonaláig esett volna az eső, majd onnan keletre nem érkezett a várt csapadék, emiatt a keleti országrészben óriási volt az aszály – fogalmazott Lakatos Zoltán.

Megduplázódott az ára

A búza ára itthon megduplázódott egy év alatt. Tavalyi áron, tehát 2021. július elsején 62 ezer forint volt a búza ára tonnánként. Ez akkor nagyon magasnak számított, az addig valaha mért legmagasabb ár volt. Ehhez képest idén júniusra a tonnánkénti ár felszökött 130 ezer forint fölé. Az árszínvonal pedig azóta tartja magát, így most az újbúza is ezen az áron próbál gazdát cserélni.

Lakatos kiemelte: a minőségi paraméterek is rosszabbak az aszály és a nagy hőség miatt. Olyan értékeket tapasztalnak most, amilyenekkel 40 éves pályafutása során nem találkozott még. „Ez azt jelenti, hogy jelenleg 40-es, 42-es sikéreket mérünk, illetve 17-es, 18-as fehérjéket. Ezzel szemben egy normális évben a jó búzánál a sikér 30-32-es, míg a fehérje 12-es, 13-as. Emellett a búza nedvességtartalma is alacsony és rendkívül apró szemű” – magyarázta.

Magyarországon egyébként idén is 4 millió tonna búza biztosan meg fog teremni, miközben 1,2 millió tonna szükséges a belföldi élelmezési ellátásra, illetve körülbelül 2,5 millió tonna búza használódik fel. Tehát ebből a mennyiségből még exportra is fog majd jutni.

