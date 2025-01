Döntően borult időre számíthatunk többfelé - többnyire gyenge - havazással, hószállingózással, északnyugaton, nyugaton délután havas eső, eső is valószínű. Vékonyabb hóréteg az ország több pontján is kialakulhat. A délkeleti országrészben emellett tartósabban ködös tájak is lehetnek. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül az északnyugatira forduló szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A csúcshőmérséklet -2 és +3 fok között várható. Időjárásunkat jelenleg anticiklonális hatás alakítja, így nem érvényesül fronthatás, de szerdán egy okklúziós front éri el a Kárpát-medence térségét.