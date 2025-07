41,3 fokos hőség, 70 mm csapadék – végletekről szólt a szombat

Egy átvonuló ciklon miatt mozgalmas volt időjárási szempontból a szombat.

"Tegnap nyugatra már megérkezett a hűvösebb levegő, és a borongós, időszakosan csapadékos időben csak kevéssel emelkedett 20 fok fölé a hőmérséklet. Eközben az Alföld fölé a ciklon előoldalán még forró levegő áramlott, így a délkeleti, keleti határ közelében 40, 41 fokig emelkedett a hőmérséklet, a sarkadi 41,3 fok pedig nem csak napi országos melegrekordot jelent, hanem azt is, hogy mindössze 6 tized fokra voltunk az abszolút magyarországi csúcstól (41,9, Kiskunhalas, 2007). Délelőtt és a délután nagyobb részében a Dunántúlon, estétől egyre inkább az Alföldön is kialakultak záporok, illetve zivatarok, délkeleten pedig heves zivatarok is kipattantak. A ma reggelig lehullott csapadék mennyisége a Körösök vidéken helyenként 70 mm körül alakult!" - közölte a HungaroMet a Facebookon.

