Orvosmeteo: jégeső is jöhet a mai zivatarokkal – egyelőre nyoma sincs a kánikulának

Többnyire gomolyfelhős, napos időben lehet ma részünk, ugyanakkor a déli óráktól a Tiszántúl kivételével bárhol kialakulhat egy-egy zápor, akár zivatar is – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A Hungaromet veszélyjelző rendszere emellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a zivatarcellákat erős szél, intenzív csapadékhullás és apró szemű jégeső is kísérheti. Az északi, északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, nem érvényesül ma számottevő fronthatás. Kifejezetten frontérzékenységhez köthető panaszoktól tehát nem kell tartani. Felerősödhet ugyanakkor a növények pollenszórása, így az allergiások körében is fokozódhatnak a szénanáthás tünetek. Ezekben a hetekben főként a lágyszárú növények, kiemelten a pázsitfűfélék pollenjei kerülnek magas koncentrációban a levegőbe. Sokfelé száll továbbá a nyárfaszösz.

Egyelőre nem érkezik front

Az előrejelzések alapján csütörtökön várható, hogy egy hidegfront éri majd el az országot északnyugat felől. Addig jelentős változás nem valószínű. Holnap napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, egy-egy záporral, zivatarral tarkítva. Az északi, északkeleti szél több helyen megélénkül. A hajnali 7-13 fokos minimumok után napközben 20-25 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán a nap első felében kevés, majd egyre több felhő lehet az égen. Napközben is kialakulhat néhol zápor, zivatar, estétől pedig megnövekszik a csapadékhajlam. Többfelé ismét megélénkül az északi, északnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható.

