Orvosmeteo: zivatarosan távozik a hidegörvény – ma is hűvös lesz

Változóan felhős időre van ma kilátás. Elsősorban a délnyugati, nyugati országrészben süthet ki hosszabb időre a nap. Eközben az esti órákig északkeleten többfelé számítani lehet záporokra, zivatarokra – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Nagy területen megélénkül az északnyugati, nyugati szél is, zivatarok környezetében pedig viharos erejű lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ugyanakkor a naposabb területeken 21-25 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, ma hidegörvény alakítja időjárásunkat, fronthatás nem érvényesül. Kifejezetten frontérzékenységhez köthető panaszok tehát nem valószínűek, mindazonáltal a hűvös időben mind a hőérzet csökkenhet, mind a megfázásveszély fokozódhat. Fontos tehát a réteges, szélálló öltözet. Jó hír, hogy a csapadékosabb területeken valamelyest enyhült a hétvégén a pollenterhelés, így az allergiások tünetei is mérséklődhetnek.

Holnapra kisüt a nap

A hidegörvény lassanként elhagyja az országot, nyomában pedig átmenetileg ismét melegedés kezdődik. Kedden általában sok napsütésben lehet részünk, amit legfeljebb gomolyfelhők zavarnak majd. A késő délutáni óráktól viszont ismét erőteljesebbé válik a felhőképződés, amint nedvesebb, labilisabb léghullámok érik el hazánkat délnyugat felől. Napközben még csak elvétve alakulhatnak ki záporok, késő délután, este viszont délnyugaton zivatarok is kipattanhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között várható.

