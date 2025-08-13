Orvosmeteo: erős szél kerekedhet az egyik nagyváros térségében

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Szinte zavartalan, kellemes nyári időnk lesz fronthatás nélkül.

Derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A déli, délkeleti szél helyenként – nagyobb eséllyel Sopron térségében – megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható, késő estére pedig általában 18 és 25 fok közé csökken – áll a Kiderül előrejelzésében. A magas középhőmérséklet miatt már csak Csongrád-Csanád vármegyére van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

Magas fát hajlít meg a szél.
Szeles idő várható Sopronnál. Fotó: Getty Images

A hét végéig nem várható újabb fronthatás. Gyorsan emelkedik a hőmérséklet, szombaton tetőzik az újabb hőhullám. Ennek hatására a parlagfű pollenterhelés is várhatóan ugrásszerűen emelkedik. A légnyomás csökken.

Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon néhol megélénkül, másutt mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

