Orvosmeteo: erős szél kerekedhet az egyik nagyváros térségében

Derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A déli, délkeleti szél helyenként – nagyobb eséllyel Sopron térségében – megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható, késő estére pedig általában 18 és 25 fok közé csökken – áll a Kiderül előrejelzésében. A magas középhőmérséklet miatt már csak Csongrád-Csanád vármegyére van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

Szeles idő várható Sopronnál. Fotó: Getty Images

A hét végéig nem várható újabb fronthatás. Gyorsan emelkedik a hőmérséklet, szombaton tetőzik az újabb hőhullám. Ennek hatására a parlagfű pollenterhelés is várhatóan ugrásszerűen emelkedik. A légnyomás csökken.