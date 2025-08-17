Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+19° +30°
Melegfront

Orvosmeteo: egyetlen megye lakói úszhatják csak meg a mai viharokat

N.M.M.
Szerző N.M.M.

Az enyhüléssel a viharok is megérkeztek, országszerte erős szél, zivatar, villámlás valószínű. Rossz hír a parlagfűallergiásoknak, hogy a megélénkülő szél rohamszerűen fokozhatja a tüneteket.

Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki a zivatarok, villámlások, erős széllökések és jégeső miatt.

Fiatal turista áll a Dunaparton, kezében esernyő.
Ma várhatóan Budapesten is szomorú idő lesz. Fotó: Getty Images

Bár ma sok lesz a napsütés is, az ország szinte egész területén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel az ország középső és keleti felén. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél, itt felhőszakadás, sőt akár jégeső is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 18-25 fokig hűl le a levegő. Várhatóan már csak a Dél-Alföldön lesz 25 fok felett a napi középhőmérséklet – áll a Kiderül előrejelzésében

A hidegfront fokozza a görcsös panaszokat, de fejfájás és vérnyomásingadozás is előfordulhat a erre érzékenyeknél. A parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas, sokfelé eléri a nagyon magas szintet is. Hétvégén a megélénkülő szélben az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására kell felkészülni. A légnyomás nem változik.

hidegfront erős szél villámlás orvosmeteorológia zivatar elsőfokú figyelmeztetés orvosmeteo
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Melegfront
Maximum: +30 °C
Minimum: +19 °C

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok legkisebb eséllyel északnyugaton, legnagyobb számban pedig középen és keleten alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ma tetőzik a hőség, ez pedig még az egészséges, fiatal szervezetet is megviseli.

