Orvosmeteo: egyetlen megye lakói úszhatják csak meg a mai viharokat

Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki a zivatarok, villámlások, erős széllökések és jégeső miatt.

Ma várhatóan Budapesten is szomorú idő lesz. Fotó: Getty Images

Bár ma sok lesz a napsütés is, az ország szinte egész területén záporok, zivatarok is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel az ország középső és keleti felén. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél, itt felhőszakadás, sőt akár jégeső is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 18-25 fokig hűl le a levegő. Várhatóan már csak a Dél-Alföldön lesz 25 fok felett a napi középhőmérséklet – áll a Kiderül előrejelzésében.

A hidegfront fokozza a görcsös panaszokat, de fejfájás és vérnyomásingadozás is előfordulhat a erre érzékenyeknél. A parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas, sokfelé eléri a nagyon magas szintet is. Hétvégén a megélénkülő szélben az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására kell felkészülni. A légnyomás nem változik.