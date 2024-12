Orbáncfű: ezekkel a gyógyszerekkel ne szedd

A közönséges orbáncfűről (Hypericum perforatum) a népi gyógyászat úgy tartja, hogy pozitív hatással van a hangulatra, így hasznos lehet például depressziós panaszok esetén. Ez elsősorban aktív összetevőinek lehet köszönhető, mint a hipericin és a hiperforin – írja a The Conversation oldalán Dipa Kamdar, a Kingston Egyetem gyógyszerész kutatója. Ugyanakkor hozzáteszi azt is, hogy az orbáncfű gyógyhatékonyságával kapcsolatos kutatások eddig meglehetősen vegyes eredményeket hoztak, azaz a tudomány egyelőre nem tudja hitelt érdemlően alátámasztani, hogy érdemes lenne ilyen módon kezelni lelki gondjainkat. Mi több, Kamdar egy komoly veszélyforrásra hívja fel a figyelmet cikkében. Bármennyire is természetes gyógyír ugyanis a növény, a szervezetben kölcsönhatásba léphet egyes rendszeresen szedett gyógyszerekkel, amiből súlyos problémák származhatnak.

Egyes gyógyszerek szedése mellett óvatosnak kell lenni az orbáncfűvel. Fotó: Getty Images

Hormonális fogamzásgátlók

Az orbáncfűről ismert például, hogy hatással van bizonyos májenzimekre, amelyek részt vesznek a gyógyszerek lebontásában. Enzimerősítőként a növény felgyorsíthatja a hormonális fogamzásgátlók kiürülését a szervezetből, csökkentve azok hatékonyságát, egyben fokozva a teherbeesés valószínűségét. Kombinált vagy kizárólag progeszteront tartalmazó fogamzásgátló tabletták, illetve hormonális fogamzásgátló implantátum alkalmazása esetén tehát javasolt kerülni az orbáncfüvet.

Antidepresszánsok

Az antidepresszánsokon belül többféle gyógyszercsoportot megkülönböztetünk. A legtöbbször szelektív szerotoninvisszavétel-gátlókat (SSRI) írnak fel a betegeknek, mint a citalopram és a szertralin, de szintén elterjedt a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) használata is. Mindkét típus agyi neurotranszmitterek szintjét növelve fejti ki hatását a szervezetben, beleértve például a hangulatszabályozásban fontos szerepet játszó szerotonint és noradrenalint. Valószínűsíthető, hogy hasonló módon hat az orbáncfű is, amely így az említett gyógyszerekkel kombinálva túl magas szerotoninszintet eredményezhet. Mindez enyhébb panaszokat (zavartság, izomrángás, izzadás), de akár súlyos szövődményeket is okozhat, így rohamokat, szívritmuszavart.

Migrénellenes szerek

Egyéb fájdalomcsillapítók helyett olykor triptánokat is alkalmaznak a migrén kezelésében. Pontosan nem ismert, mi váltja ki a migrénes rohamokat, de egyes feltételezések szerint közrejátszik bennük az agyi vérerek kitágulása. A triptánok ezen erek szerotoninreceptorait célozzák, beszűkítve az ereket, egyben enyhítve a migrén tüneteit. Mivel a triptánok a szerotonin működését utánozzák, orbáncfűvel kombinálva ugyancsak nemkívánatos mellékhatások léphetnek fel.

Antiepileptikumok

Visszatérve az orbáncfű májenzimekre kifejtett hatására, a fogamzásgtáló gyógyszerek mellett az antiepileptikumok lebontását is felgyorsíthatja. Ezáltal csökken a készítmények hatékonysága a rohamok megelőzésében.

Warfarin

A warfarin egy véralvadásgátló hatóanyag, amely a vérrögképződés (tromboembólia) megelőzésére, illetve annak és szövődményeinek kezelésére szolgál. Az orbáncfű a warfarin hatékonyságát is csökkenti azáltal, hogy erősíti a gyógyszert lebontó májenzimek termelődését. A kockázati csoportoknál tehát a gyógynövény alkalmazása fokozott vérrögképződési kockázattal járhat.

Antiretrovirális kezelés

A HIV-fertőzés kontrollálására alkalmazott antiretrovirális szereket is májenzimek bontják le. Hasonlóan a korábban említett gyógyszerekhez, az orbáncfű ezek eseteben is felgyorsíthatja a lebontó folyamatokat, csökkentve a kezelés hatékonyságát.