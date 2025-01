Esemény utáni tabletta: így lehet hozzájutni hivatalosan

Ha a gumióvszer megsérül vagy egyáltalán nem védekezett egy pár, az együttlét után is tehetnek a nem kívánt terhesség ellen. Az esemény utáni, vagy más néven sürgősségi fogamzásgátló tablettát azonban kizárólag orvos írhatja fel és az együttlétet követő három napon belül kell bevenni. Legoptimálisabb hatását a közösülést követő 24. óra körül fejti ki. Ha hétvégén történik a "baleset" több kórházban is működik sürgősségi fogamzásgátló ambulancia, ahová be lehet menni receptért.

Előfordulhat, hogy nincs más megoldás a nem kívánt terhesség megakadályozására. Fotó: Getty Images

Mellékhatásokkal is járhat

Bár az esemény utáni tabletta hatására a nő nem elvetél, a gyógyszer mindössze a peteérést és a beágyazódást gátolja, mégis okozhat mellékhatásokat. A vérzés szabálytalanná válhat vagy elhúzódhat, de fejfájást, hányingert, hányást, szédülést, izomfájdalmat is okozhat. Ha a tabletta bevételét követő két órán belül jelentkezik a hányás, újabb adagot tanácsos bevenni, két óra elmúltával azonban már feltehetőleg felszívódott a gyógyszer. A készítményt nem szabad rendszeresen alkalmazni, kizárólag indokolt esetben vedd be!

Tekintettel arra, hogy a sürgősségi fogamzásgátló tabletták magas hormontartalmúak, így a következő menstruáció után ajánlott a nőgyógyászai vizsgálat, kontroll.

Így szerezheted be

Esemény utáni tabletta felírásához nem szükséges a nőgyógyászati vizsgálat. A legfontosabb tudnivaló sürgősségi fogamzásgátló esetén a menstruáció kezdőnapja és a együttlét pontos időpontja. Az utolsó menstruáció kezdőnapja nem lehet egy hónapon túl, hiszen már jelenlévő terhesség esetén az esemény utáni tabletta nem alkalmazható – derül ki az esemenyutan.hu tájékoztatójából.