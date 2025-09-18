„A két babám 7 hét különbséggel született meg” – nem mindennapi történet a meddőséggel való küzdelemről

„Miután a kapcsolatunk elején, 34 éves koromban teherbe estem, elbizonytalanodtam, hogy talán a párommal, Alexszel még nem állunk készen a szülőségre. Aztán néhány héttel később véget is ért a terhességem” – osztotta meg a The Guardianon megjelentetett cikkében Alexandra Slate, aki – mint írta – magát okolta első vetéléséért. Ezt azonban egy évekig tartó, reménykedéssel, majd reményvesztettséggel és könnyekkel teli kálvária követte.
„A meddőség az élet minden területére kihat”
Néhány hónappal az első vetélése után Alexandra újra teherbe esett, de ezt a babát is elvesztette a korai szakaszban. Úgy fogalmazott, ez még az elsőnél is jobban megviselte. A férjével ezért elmentek egy meddőségi szakemberhez, ám mindkettőjüknek jók lettek az eredményeik a kivizsgálások után – a várt baba mégsem érkezett meg. Mire 2018 decemberében összeházasodtak, már három éve próbálkoztak különböző meddőségi kezelésekkel és termékenységi beavatkozásokkal.
Harmadik terhessége első heteit a nő lélegzetvisszafojtva élte át – és teljesen összetört, amikor az is véget ért. Aztán egy évvel később, 10 és fél hetes terhesen a negyedik veszteség is elérte.
„A meddőség az életem minden területére kihatott. Nehezen tudtam a barátnőim mellett lenni a saját terhességük és korai anyaságuk idején. Szinte fizikailag fájdalmas volt hallgatni a panaszaikat és aggodalmaikat, amikor én pontosan ezek átélésére vágytam. Az ötödik vetélésem után, 2019 közepén már csak egyetlen utolsó lefagyasztott embriónk maradt, így az orvosom a béranyaságot javasolta. Ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó érzelmeim voltak. Elöntött a remény, hogy ez talán tényleg működni fog. Elfogott a szomorúság, amiért a testem cserbenhagyott. Közben viszont meg is könnyebbültem, hogy a terhesség sikeres kihordásáért végre nem az én vállamon nyugszik a teljes felelősség” – fogalmazott.
A nő kitért arra, hogy ők Kanadában élnek, ahol a béranyaságot nem megélhetési, hanem önzetlen indíttatásból vállalják. Ez azt jelenti, hogy a béranya nem kap „fizetést” a terhesség kihordásáért, az orvosi költségeket és az egyéb, terhességgel kapcsolatos kiadásokat azonban természetesen a megbízói állják. Ilyenkor tehát a béranyát nem a pénz, hanem a segítő szándék vezérli, hogy a leendő szülők végre megvalósíthassák a családalapításról szőtt álmaikat.
„Egy ügynökségen keresztül intéztük a dolgot, és amikor megláttam Trish fotóját, azonnal tudtam, hogy ő az igazi. Az a tény, hogy 18 órás autóútra él tőlünk, egyáltalán nem zavart minket. Végül igazán mély kötelék alakult ki közöttünk, miután eltöltöttünk együtt öt napot, az orvosi átvilágítása alatt” – emlékezett vissza Alexandra.
A váratlan fordulat
2021 augusztusában aztán váratlan fordulatot vett a család története. Alexandra egyik nap megmagyarázhatatlanul dühös lett – és bár ez egy jellemző panasz volt nála a menstruációját megelőzően, a terhességei elején is mindig ezt tapasztalta. Vett tehát egy terhességi tesztet, amely be is igazolta a gyanúját, miszerint újra várandós lett – örülni viszont nem mert. Ugyanakkor tudta, hogy a béranya hamarosan megkezdi a gyógyszeres kezelést, amely felkészíti a testét az embrió befogadására.
„Arra gondoltam, hogy egy boldog időszak kellős közepén fogok elvetélni. Nem is reménykedtem abban, hogy ez a terhességem kitart, csupán kétségbeesést éreztem az újabb, elkerülhetetlennek hitt veszteség miatt. Amikor elmondtuk Trishnek, hogy közben természetes úton teherbe estem, azt mondta, bármi is történjen a terhességemmel, ő mindenképpen végigcsinálja a béranyaságot. Hihetetlen érzés volt, amikor két hónappal később beültették a méhébe az embriónkat. Felfoghatatlan volt, alig tudtam elhinni, hogy ez a nő tényleg megteszi értünk mindezt. Amikor kiderült, hogy a terhessége sikeresen létrejött, mindhárman könnyekben törtünk ki” – idézte fel.
Amikor Trish már terhessége 7. hetében járt, a pár megosztotta a hírt a családtagokkal és a közeli barátokkal. A saját várandósságát azonban Alexandra csupán a 17. héten merte bejelenteni. „Még akkor is rettegtem, de azért jó volt látni a szeretteink döbbenetét és örömét” – fogalmazott.
Már csak 7 hét volt hátra Trish szülésének várható időpontjáig, amikor 2022 áprilisában Alexandra világra hozta a fiát, Wilkint. Ezt az eseményt azóta úgy emlegeti, hogy egyszerre volt csodálatos és szürreális, és hosszú idő után először érezte azt, hogy végre minden rendben lesz.
A nő végül ugyan nem tudott személyesen ott lenni Trish szülésénél, férje és nővére azonban jelen volt, és videóhíváson keresztül közvetítettek mindent Alexandrának. „48 órával később Alex belépett a hálószobánkba Loic-kal a karjában” – írta. A fiúk most már 3 évesek, és aki csak látja őket, mindenki azt gondolja, hogy ikrek. A gyerekek azonban tudják, hogy az egyikük Alexandra, a másikuk pedig Trish hasában növekedett, de ettől még édestestvérek, és nekik ez teljesen normális.
„Amikor a fiaimra nézek, még mindig nem hiszem el, milyen szerencsés vagyok. Tudom, hogy nem minden ilyen történetnek van pozitív vége, és zavarban is vagyok amiatt, mert az én történetem pontosan az a fajta csoda, amelyről annyit hallottam, amikor küzdöttem a teherbe esésért. Csak azért osztom meg a mi vad, de csodálatos történetünket, hogy a hasonló cipőben járók tudják, hogy sokan vannak még rajtuk kívül, akik ismerik ezt a nehéz utat. Nem vagytok egyedül!” – üzente sorstársainak a nő.