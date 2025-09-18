„A két babám 7 hét különbséggel született meg” – nem mindennapi történet a meddőséggel való küzdelemről

„Miután a kapcsolatunk elején, 34 éves koromban teherbe estem, elbizonytalanodtam, hogy talán a párommal, Alexszel még nem állunk készen a szülőségre. Aztán néhány héttel később véget is ért a terhességem” – osztotta meg a The Guardianon megjelentetett cikkében Alexandra Slate, aki – mint írta – magát okolta első vetéléséért. Ezt azonban egy évekig tartó, reménykedéssel, majd reményvesztettséggel és könnyekkel teli kálvária követte.

Alexandra két fiával, Loic-kal és Wilkinnel. Fotó: Tory Ho / The Guardian

„A meddőség az élet minden területére kihat”

Néhány hónappal az első vetélése után Alexandra újra teherbe esett, de ezt a babát is elvesztette a korai szakaszban. Úgy fogalmazott, ez még az elsőnél is jobban megviselte. A férjével ezért elmentek egy meddőségi szakemberhez, ám mindkettőjüknek jók lettek az eredményeik a kivizsgálások után – a várt baba mégsem érkezett meg. Mire 2018 decemberében összeházasodtak, már három éve próbálkoztak különböző meddőségi kezelésekkel és termékenységi beavatkozásokkal.

Harmadik terhessége első heteit a nő lélegzetvisszafojtva élte át – és teljesen összetört, amikor az is véget ért. Aztán egy évvel később, 10 és fél hetes terhesen a negyedik veszteség is elérte.

„A meddőség az életem minden területére kihatott. Nehezen tudtam a barátnőim mellett lenni a saját terhességük és korai anyaságuk idején. Szinte fizikailag fájdalmas volt hallgatni a panaszaikat és aggodalmaikat, amikor én pontosan ezek átélésére vágytam. Az ötödik vetélésem után, 2019 közepén már csak egyetlen utolsó lefagyasztott embriónk maradt, így az orvosom a béranyaságot javasolta. Ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó érzelmeim voltak. Elöntött a remény, hogy ez talán tényleg működni fog. Elfogott a szomorúság, amiért a testem cserbenhagyott. Közben viszont meg is könnyebbültem, hogy a terhesség sikeres kihordásáért végre nem az én vállamon nyugszik a teljes felelősség” – fogalmazott.

A nő kitért arra, hogy ők Kanadában élnek, ahol a béranyaságot nem megélhetési, hanem önzetlen indíttatásból vállalják. Ez azt jelenti, hogy a béranya nem kap „fizetést” a terhesség kihordásáért, az orvosi költségeket és az egyéb, terhességgel kapcsolatos kiadásokat azonban természetesen a megbízói állják. Ilyenkor tehát a béranyát nem a pénz, hanem a segítő szándék vezérli, hogy a leendő szülők végre megvalósíthassák a családalapításról szőtt álmaikat.

„Egy ügynökségen keresztül intéztük a dolgot, és amikor megláttam Trish fotóját, azonnal tudtam, hogy ő az igazi. Az a tény, hogy 18 órás autóútra él tőlünk, egyáltalán nem zavart minket. Végül igazán mély kötelék alakult ki közöttünk, miután eltöltöttünk együtt öt napot, az orvosi átvilágítása alatt” – emlékezett vissza Alexandra.

A váratlan fordulat

2021 augusztusában aztán váratlan fordulatot vett a család története. Alexandra egyik nap megmagyarázhatatlanul dühös lett – és bár ez egy jellemző panasz volt nála a menstruációját megelőzően, a terhességei elején is mindig ezt tapasztalta. Vett tehát egy terhességi tesztet, amely be is igazolta a gyanúját, miszerint újra várandós lett – örülni viszont nem mert. Ugyanakkor tudta, hogy a béranya hamarosan megkezdi a gyógyszeres kezelést, amely felkészíti a testét az embrió befogadására.

„Arra gondoltam, hogy egy boldog időszak kellős közepén fogok elvetélni. Nem is reménykedtem abban, hogy ez a terhességem kitart, csupán kétségbeesést éreztem az újabb, elkerülhetetlennek hitt veszteség miatt. Amikor elmondtuk Trishnek, hogy közben természetes úton teherbe estem, azt mondta, bármi is történjen a terhességemmel, ő mindenképpen végigcsinálja a béranyaságot. Hihetetlen érzés volt, amikor két hónappal később beültették a méhébe az embriónkat. Felfoghatatlan volt, alig tudtam elhinni, hogy ez a nő tényleg megteszi értünk mindezt. Amikor kiderült, hogy a terhessége sikeresen létrejött, mindhárman könnyekben törtünk ki” – idézte fel.

Ikerpár, akik két különböző testből jöttek világra

Amikor Trish már terhessége 7. hetében járt, a pár megosztotta a hírt a családtagokkal és a közeli barátokkal. A saját várandósságát azonban Alexandra csupán a 17. héten merte bejelenteni. „Még akkor is rettegtem, de azért jó volt látni a szeretteink döbbenetét és örömét” – fogalmazott.

Már csak 7 hét volt hátra Trish szülésének várható időpontjáig, amikor 2022 áprilisában Alexandra világra hozta a fiát, Wilkint. Ezt az eseményt azóta úgy emlegeti, hogy egyszerre volt csodálatos és szürreális, és hosszú idő után először érezte azt, hogy végre minden rendben lesz.

A nő végül ugyan nem tudott személyesen ott lenni Trish szülésénél, férje és nővére azonban jelen volt, és videóhíváson keresztül közvetítettek mindent Alexandrának. „48 órával később Alex belépett a hálószobánkba Loic-kal a karjában” – írta. A fiúk most már 3 évesek, és aki csak látja őket, mindenki azt gondolja, hogy ikrek. A gyerekek azonban tudják, hogy az egyikük Alexandra, a másikuk pedig Trish hasában növekedett, de ettől még édestestvérek, és nekik ez teljesen normális.

„Amikor a fiaimra nézek, még mindig nem hiszem el, milyen szerencsés vagyok. Tudom, hogy nem minden ilyen történetnek van pozitív vége, és zavarban is vagyok amiatt, mert az én történetem pontosan az a fajta csoda, amelyről annyit hallottam, amikor küzdöttem a teherbe esésért. Csak azért osztom meg a mi vad, de csodálatos történetünket, hogy a hasonló cipőben járók tudják, hogy sokan vannak még rajtuk kívül, akik ismerik ezt a nehéz utat. Nem vagytok egyedül!” – üzente sorstársainak a nő.