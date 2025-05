Túl gyors fogyás: hetente ennyi súlyt lenne szabad leadni – veszélyes, ha mindent alárendelsz az álomalak elérésének

Nem lehetetlen 4-6 hét alatt megszabadulni néhány kilótól, de vajon milyen következményei lehetnek a villámfogyásnak? Milyen veszélyeket rejthet a túl gyors súlyvesztés, és mit tehetnek azok, akik nem boldogulnak a testsúlycsökkentéssel? Dr. Mutnéfalvy Zoltán endokrinológus (Endokrinközpont) szerint az alábbiakra fontos odafigyelni.

Mit jelent a túl gyors fogyás?

Az egészséges és tartós fogyás mértéke heti 0,45-0,9 kilogramm, vagyis ami ennél nagyobb mértékű, az túl gyorsnak tekinthető. A gyors fogyáshoz jellemzően nagyon alacsony kalóriatartalmú, vagyis napi 800-nál kevesebb kalóriát tartalmazó diéták és megvonásos étrendek vezethetnek, amelyeket sokan azért választanak, mert úgy érzik, emellett nincs szükség mozgásra.

A legfontosabb cél az ideális testsúly megőrzése. Fotó: Getty Images

A fogyókúra kezdetén jellemző a gyorsabb ütemű súlyvesztés, ami vízvesztésnek is nevezhető és teljesen normális. Ha ugyanis kevesebb kalóriát fogyasztunk, mint amennyit a szervezet felhasznál, a test elkezd a glikogénnek nevezett energiaraktárból gazdálkodni. A szervezetben lévő glikogén vízhez kötődik, így amikor glikogént használunk fel üzemanyagként, a szervezet ezt a vizet is felszabadítja. Miután pedig a szervezet elhasználta glikogénraktárait, az egészséges fogyás heti 0,45-0,9 kilogrammnál stabilizálódik.

A felesleg leadása azonban csak a küzdelem egyik felét jelenti, a valódi kihívás a testsúly megtartása. Azok, akik drasztikus fogyókúrát folytatnak, annak befejezése után általában visszaszedik a leadott súlyt. Azok viszont, akik lassan, fokozatosan szabadultak meg a kilóktól, nagyobb eséllyel meg is tartják egészséges súlyukat. Ennek a többi között az az oka, hogy a lassabb fogyás az egészséges szokások bevezetésére épít, amit sokkal könnyebb megtartani, mint szélsőségesen alacsony kalóriamennyiségen élni hosszabb ideig – mondja Mutnéfalvy doktor.

Milyen kockázatai vannak a túl gyors fogyásnak?

A túlzottan erős megszorításokra épülő, drasztikus diéták nagyon gyakran nemcsak kalóriamennyiségben, de tápanyagokban is szegények, ami hetek alatt az alábbi egészségi problémákhoz vezethet.

Izomtömegvesztés

A súlyvesztés nem feltétlenül egyenlő a zsírvesztéssel. A túl gyors fogyás kapcsán elsősorban a víz- és az izomtömegvesztés dominál. Egy kutatásban például azt találták, hogy azok, akik nagyon alacsony kalóriatartalmú étrendet követtek, hatszor annyi izomtömegvesztést könyvelhettek el adott idő alatt, mint akik csak kisebb mértékű kalóriamegvonást alkalmaztak.

Lelassult anyagcsere

Az anyagcserét az határozza meg, hány kalóriát égetünk egy nap alatt, a lassabb anyagcsere tehát azt jelenti, hogy kevesebbet. A drasztikus diéták két ok miatt is lassítják az anyagcserét: az egyik az izomtömeg-csökkenés, a másik az anyagcserét szabályozó hormonok, például a pajzsmirigyhormonok szintjének csökkenése. Ráadásul ez az alacsonyabb szintű anyagcsere akkor is hosszú ideig fennáll, amikor már befejeztük az erős diétát.

Esetleges tápanyaghiány

Egy nagyon alacsony kalóriatartalmú étrenddel nehéz elégséges tápanyagot, például vasat, folsavat, B12-vitamint bevinni a szervezetbe. Tápanyaghiányra utaló tünet lehet egyebek mellett a hajhullás, a kimerültség, a legyengült immunrendszer miatt kialakuló fertőzések, a gyengülő csontok.

Epekő nagyobb kockázata

Az epehólyagban kialakuló kövek a túl gyors fogyás fájdalmas következményei lehetnek. Normális esetben az epehólyag emésztőnedvet bocsát ki, hogy lebontsa és emészthetővé tegye a zsíros ételeket. Ha nagyon keveset eszünk, akkor az epehólyagnak nem kell kibocsátania ezt az emésztőnedvet, így a benne lévő anyagok leülepedhetnek és összetapadhatnak. Így alakulhatnak ki az epekövek, amelyek emésztési zavarokat és akár súlyos rohamot is okozhatnak.

További mellékhatások

A komoly megvonásos diéták olyan mellékhatásokkal is járhatnak, mint az izomgörcsök, a hasmenés vagy székrekedés, az irritabilitás, a fázékonyság, a kiszáradás. Mutnéfalvy doktor szerint tehát mindenképp kerülni kell a túl gyors fogyás drasztikus lehetőségeit, és a biztonságos, tartós súlyvesztésre kell törekedni.

Mit lehet tenni, ha nem indul be a fogyás?

„Előfordul, hogy valakinél nagyon nehezen vagy éppen sehogyan sem indul be a fogyás. Mivel pedig az elhízás önmagában is betegség, ezért ennek kivizsgálásában és a helyzet kezelésében sokszor szükséges orvosi közreműködés, hiszen például számos hormonális betegség oka és következménye is lehet a makacs túlsúly. Érdemes utánajárni, nincs-e pajzsmirigybetegség, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, leptinrezisztencia, agyalapimirigy-probléma, policisztás ovárium szindróma vagy más endokrinológiai probléma a háttérben. Az is elképzelhető, hogy valakinek – különösen jelentős túlsúly esetén – gyógyszeres segítségre van szüksége a fogyáshoz” – hangsúlyozza dr. Mutnéfalvy Zoltán. Hozzátette: az életmódváltás azonban így is szükséges, de ha emellett a hormonális eredetű betegségeket is kezeljük, azzal nagy lépést tehetünk a tartós fogyás felé.