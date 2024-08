Ekkor a legjobb a sportolók teljesítménye

Egy friss tanulmány szerint az olimpiai sportolók átlagéletkora, különösen az atlétikában, alig 27 év alatti. Azt is megállapították, hogy 27 év az a medián életkor, amikor ezek a sportolók elérik a csúcsteljesítményüket. David Awosoga, a kutatás vezető szerzője azt írta a VerywellHeath.comnak, hogy a statisztikai elemzés szerint csak 44 százalék az esélye annak, hogy egy olimpiai sportoló 27 éves kora után érje el a csúcsot, és a legjobb teljesítmény valószínűsége minden további évben tovább csökken. A kutatók az 1996-os atlantai játékok óta az olimpián egyéni versenyszámokban indult atléták éves teljesítményrekordjait tartalmazó adatokat elemezték.

De miért 27?

Awosoga szerint a rövidebb távú és rövidebb ideig tartó pályaversenyek átlagos csúcséletkora általában alacsonyabb, mint a hosszú távú versenyeké. Az egyik lehetséges magyarázat erre az, hogy a rövidebb versenyszámok robbanékonyságot igényelnek, míg a hosszabbak esetében inkább jobb állóképességre van szükség. Matthew Chow társszerző szerint a teljesítmény változása összefüggésben lehet a szív- és érrendszeri változásokkal, az izomtömeg- és erőkülönbségekkel, a csökkent mobilitással, az ízületek egészségével, a hormonális változásokkal és a kevésbé hatékony oxigénbevitellel is. Ez nem feltétlenül igaz az atlétikán kívüli más sportágakra, például a lövészetre, vagy az íjászatra.

"A precíziós sportok általában sokkal magasabb csúcséletkorral rendelkeznek, mivel nem igényelnek akkora fizikai megterhelést" - magyarázta a portálnak. Emellett néhány sportoló esetében a csúcskor 27 év körül lehet, mivel a test rendszerei kezdik a növekedésről és a szaporodásról másra helyezni a fókuszt, magyarázta Dr. Justin Mullner. Egy ponton már a fenntartást és a javítást helyezi előtérbe a szervezet. Ettől viszont csökkenhet a sportteljesítmény, mivel a test fizikai csúcspontja szorosan összefügg a test gyors növekedési és regenerálódási képességével.

Mullner hozzátette, hogy a 20-as évek végén számos fiziológiai változás következik be, beleértve a tesztoszteronszint csökkenését, a lassabb sejtcserélődést, valamint a szervezet hosszabb gyógyulási és regenerálódási idejét.

Olyan sportot válasszunk, amelyet élvezünk, másképp nem fogunk kitartani mellette. Fotó: Getty Images

Sok minden meghatározza, mikor éri el valaki a legjobb teljesítményét, így a többi között:

az edzéssel töltött évek száma (ez azokat az éveket jelenti, amelyekben a sportoló a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által elismert versenyeken vett részt),

(ez azokat az éveket jelenti, amelyekben a sportoló a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által elismert versenyeken vett részt), a választott sportág (a legjobb teljesítmény életkora függ attól, hogy az adott sportágnak mik a követelményei),

(a legjobb teljesítmény életkora függ attól, hogy az adott sportágnak mik a követelményei), a nemzetiség (minél nagyobb a versenyszellem a sportoló országában, annál fiatalabb korban éri el a csúcsteljesítményét),

(minél nagyobb a versenyszellem a sportoló országában, annál fiatalabb korban éri el a csúcsteljesítményét), a nem (általában a férfiak egy évvel később érik el a csúcsteljesítményüket, mint a nők),

(általában a férfiak egy évvel később érik el a csúcsteljesítményüket, mint a nők), és az olimpia éve (a legtöbben ekkor nyújtják a legjobb teljesítményüket).

Bármit is, de megéri mozogni

Akármilyen módon is vagyunk aktívak, a mozgásszerveink, valamint a szív- és érrendszerünk is meg fogja hálálni ezt, mondta Dr. Abigail Campbell ortopéd sebész a portálnak. "A lényeg az, hogy aktív legyél olyasvalamiben, amiben jól érzed magad. Tehát ha még sosem síeltél, valószínűleg nem jó ötlet 70 éves korod után megtanulni, mert ez egy nagyon sérülésveszélyes sport még a fiatalok számára is. Végső soron élvezned kell, amit csinálsz, mert ez fogja megadni a motivációt a mozgásra" - magyarázta.

Mullner szerint az alábbi sportok különösen hozzájárulnak a hosszú és aktív élethez:

Golf : mérsékelt fizikai aktivitást és mentális feladatokat, például összpontosítást, stratégiát és pontosságot igényel. A golfot különböző életkorban és szinteken lehet játszani, így egész életen át tartó hobbi lehet, amely rendszeres fizikai aktivitásra és társas érintkezésre ösztönöz.

: mérsékelt fizikai aktivitást és mentális feladatokat, például összpontosítást, stratégiát és pontosságot igényel. A golfot különböző életkorban és szinteken lehet játszani, így egész életen át tartó hobbi lehet, amely rendszeres fizikai aktivitásra és társas érintkezésre ösztönöz. Lovaglás : a lovassportokban a tapasztalat kulcsfontosságú, azonban tény, hogy a ló végzi a munka nagy részét. Ez a sport segít a fizikai aktivitás és a szellemi éleslátás fenntartásában idősebb életkorban is.

: a lovassportokban a tapasztalat kulcsfontosságú, azonban tény, hogy a ló végzi a munka nagy részét. Ez a sport segít a fizikai aktivitás és a szellemi éleslátás fenntartásában idősebb életkorban is. Távfutás: Mullner szerint a maratoni futás egy másik sportág, ahol az életkor előny lehet. Az olimpiai maratoni versenyzők átlagosan a harmincas éveikben járnak, néhányan negyvenesek. A rendszeres hosszútávfutás javíthatja a szív egészségét, csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát, és segíthet az egészséges testsúly fenntartásában, ami mind hozzájárulhat az egészséges életmódhoz idősebb korban is.

A szakértők felhívták rá a figyelmet, hogy megfelelő felkészüléssel, okosan végzett edzésekkel és elegendő pihenéssel hosszú távon fittek tudunk maradni bármilyen életkorban. "Az ember 80 felett is mozoghat, játszhat és versenyezhet. A lényeg, hogy figyeljünk a testünkre, tanuljuk meg a működését, és legyünk következetesek a mozgás terén" - mondta Mullner. Hozzátette, hogy egy jól összeállított fitneszprogram magában foglalja a szív- és érrendszer erősítését, az erőnléti edzést és a hajlékonyság növelését.