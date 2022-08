Az evolúció úgy fordult, hogy mintegy 70-120 ezer évvel ezelőtt, a jégkorszak idején az emberek elveszítették a testszőrzetük jelentős részét, ami azonban még mindig bőségesen tenyészik a hónaljban és a nemi szervek környékén. Az ember az egyetlen emlős faj a világon, amelynek hosszú, durva szeméremszőrzete van.

Biztos jó ötlet odalent borotválni?

A kutatók régóta hipotéziseket állítanak fel a sajátos szőrzet evolúciós céljáról. Egyesek úgy vélik, hogy a szeméremszőrzet kialakulása a pubertás után tulajdonképpen egy vizuális jel a potenciális partnernek arról, hogy készen áll a párzásra. Egy másik elmélet azt állítja, hogy a szőrzet védi a külső nemi szerveket a közösülés során fellépő súrlódás ellen – írta a Medical Daily.

Egy további elmélet szerint pedig e szőrszálak tulajdonképpen feromoncsapdát alkotnak, amely irányt mutat a potenciális társnak. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a nők különböző feromonokat bocsátanak ki az ovuláció alatt, amelyek a termékenységet jelzik, s annak érdekében termelődnek, hogy vonzóbbá váljanak az ellenkező neműeknek. A benne rejlő biológiai lehetőségeket ellenére – egy több mint 1000 diák adatainak összesítése alapján készült tanulmány szerint – a nők 96 százaléka és 87 százalék a férfiak részben vagy teljesen eltávolítja a szeméremszőrzetét. Azoknak a háromnegyede, akik úgy döntöttek, hogy az alsó régiókban is szőrtelenítenek, a nemi szervek viszketéséről számoltak be, és 40 százalék valamilyen kiütést is tapasztalt. A szeméremszőrzet borotválása közvetlenül is kapcsolódik a szexuális úton terjedő betegségekhez, beleértve a gonorrhea-, chlamydia- és a HPV-fertőzést. Óvatosan az intim csupaszsággal!

Növeli a fertőzésveszélyt a nemi szervek szőrtelenítése. Mutatjuk milyen betegségeket lehet így elkapni.

A szeméremszőrzet eltávolítása nem egyszerű feladat. A leggyakoribb nemi sérülések, amelyekkel a sürgősségi ellátók találkoznak, az éppen a szeméremszőrzet borotválásának közvetlen következménye.

A természetes állapot meghagyása a legbiztonságosabb megoldás. Csakhogy az ember sokkal inkább társadalmi, mint természeti lény. Azaz a szőrtelenítésnek olyan társadalmi előnyei lehetnek, amelyek felülírják a biológiaiakat. Hogy végül a szőrtelenítés borotvával vagy más módszerrel történik-e, az nem befolyásolja, hogy a helyes kivitelezésre és higiéniára mindenképpen figyelni kell.



