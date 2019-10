Csak óvatosan az intim csupaszsággal!

A molluscum contagiosum többnyire a gyerekeknél és a legyengült immunrendszerű felnőtteknél jelentkezik, de az elmúlt tíz évben egyre gyakrabban fertőződnek meg vele felnőttek is. A kutatás során összesen 30 fertőzött francia beteget vizsgáltak meg, akik 2011 és 2012 között egy nizzai magánklinikán kezeltették magukat. A páciensek átlagéletkora 30 év volt, 24-en közülük férfiak voltak. A fertőzött egyének szinte kivétel nélkül szőrtelenítették az intim testtájaikat, 70 százalék borotvával, 10 százalék gyantával, 13 százalék pedig ollóval szabadult meg a nem kívánt szőrzettől.A páciensek közel egyharmadának egyéb bőrbetegsége is volt, például szemölcs, bakteriális bőrfertőzés, ciszta, heg, vagy begyulladt szőrtüsző. A kutatók feltételezése szerint a molluscum contagiosumot kiváltó poxvírus "önfertőzés", például a borotválkozás utáni bőrirritáció és vakarózás útján fertőzte meg a résztvevőket. nemi szervek szőrtelenítésének azért vannak pozitív aspektusai is, például amióta a fiatalok közel 80 százaléka rendszeresen szőrteleníti magát, a lapostetű-fertőzések jelentősen csökkentek. Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) szakértői szerint a molluscum contagiosum okozta bőrkiütések körülbelül egy éven belül mindenféle kezelés nélkül maguktól elmúlnak.Dr. Desruelles tanulmányának részletei a Sexually Transmitted Infections című orvosi szakfolyóiratban jelentek meg.