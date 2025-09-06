Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Mit tegyünk, ha szülés után megmarad a terhességi cukorbetegség?

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Mit lehet tenni, ha szülés után is megmarad a terhességi cukorbetegség? Szakember ad rá választ.

A terhességi cukorbetegség kialakulásáért elsősorban a megváltozott hormonháztartás a felelős, de természetesen az életmódnak is nagy jelentősége van. Ezt az állapotot többnyire a második-harmadik trimeszterben diagnosztizálják és ezzel párhuzamosan elkezdődik a kezelés, amelynek döntő szerepe van a mama és a baba egészsége szempontjából is. De mit lehet tenni, ha a szülés után is megmarad a gesztációs diabétesz, lehet-e ennek veszélye? Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont – Prima Medica diabetológusa, a terhességi cukorbetegség specialistája válaszolt a kérdésre.

A hormonális változások és az életmód is vezethet terhességi cukorbetegséghez

A terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz) világszerte az összes várandósság 1-14 százalékában jelentkezik és előfordulása egyre növekszik. A probléma jellemzően a második, harmadik trimeszterben diagnosztizálható. Kialakulásáért elsősorban a megváltozott hormonháztartás a felelős, ugyanis ilyenkor módosul azoknak a hormonoknak a szintje, amelyek befolyásolják a vércukorszintet. Emellett természetesen az életmód is olyan tényező, amely jelentősen hozzájárulhat a betegség kialakulásához. "Bár igaz, hogy az eleve túlsúllyal, elhízással küzdő kismamák a veszélyeztetettek közé tartoznak a terhességi cukorbetegség szempontjából, de tévhit, hogy csak náluk alakulhat ki ez az anyagcserezavar" – mondja Porochnavecz doktornő.

E tekintetben a normál testsúlyú nők sem feltétlenül védettek, különösen, ha az alábbi rizikótényezőkkel rendelkeznek:

  • 40 feletti kismamák,
  • olyan kismamák, akik korábban 4.5 kilónál nagyobb súlyú babát hoztak világra,
  • akiknek előző terhességük alatt gesztációs diabétesze volt,
  • akiknek a szülője vagy a testvére cukorbeteg,
  • akiknek volt valamilyen testsúlycsökkentést célzó műtétje,
  • akik mesterséges megtermékenyítésben vettek részt.

Gondos kezelés a kismama és a magzat védelmében

A kismamák általános cukorbetegség szűrése protokoll szerint a várandósság 24-28. hetében történik. Ez azonban korábban, a 12-14. héten is megtörténhet, ha a várandósság előtt a páciens inzulinrezisztens volt, vagy a korábbi terhesség alatt már kialakult gesztációs diabétesz. Ha diagnosztizálható a terhességi cukorbetegség, annak kezelése komplex feladat, amelyben nagy szerepe van a nőgyógyásznak, a diabetológusnak, a dietetikusnak és a mozgásterapeutának is. Elsősorban ugyanis megfelelő étrenddel és biztonságos mozgásprogrammal kellene normalizálni a vércukor értéket, ám ha mindez nem elég, inzulinkezelésre is szükség lehet. A cél mindenképpen a kismama és a magzat egészségének leghatékonyabb védelme.

terhes nő
A magzat fejlődését is veszélyeztetheti a terhességi cukorbetegség. Fotó: Getty Images

Ha nem kezelik a terhességi cukorbetegséget, az komoly kockázatokkal járhat, például veszélyeztetheti a magzat fejlődését, és megnő a preeclampsia (terhességi magas vérnyomás) rizikója is, ami kezeletlenül szintén súlyos komplikációkat okozhat. Ennél gyakoribb kockázatot jelent a nagyobb magzati testsúly, ami nem csak azért lehet probléma, mert nagy a császármetszés esélye, de azért is, mert megnövekszik a szülési trauma, az újszülöttkori hypoglykaemia, hypocalcaemia, respiratorikus distress szindróma, hyperbilirubinaemia kockázata. Ez azonban csak ritkán, nem kezelt diabétesz esetén fordul elő – hangsúlyozza a szakorvos.

Mi történik a szülés után?

A terhességi cukorbetegség a szülést követően legtöbbször elmúlik, ugyanis a lepényi hormonok kiürültével az inzulinszükséglet gyorsan csökken.

"Szülés után leggyakrabban leállítjuk az inzulin szedését, mivel a vércukorszint várhatóan normalizálódik. Ha azonban korábban is fennálló, esetleg fel nem ismert cukorbetegséggel kell számolnunk, vagy a vércukorszint továbbra is magas marad, előfordulhat, hogy újra kell indítania vagy módosítania kell a gyógyszerek szedését. A szülés utáni ellátás tehát magában foglalja a rendszeres ellenőrzéseket, az egészséges életmód fenntartását kiegyensúlyozott étrenddel és rendszeres testmozgással, valamint lehetőség szerint a szoptatást, mivel ez segíthet csökkenteni a vércukorszintet és az inzulinszintet" - hangsúlyozta a szakember.

Azzal is számolni lehet viszont, hogy a terhességi cukorbetegség talaján nagyobb az esélye az anyukánál későbbi 2-es típusúcukorbetegség kialakulásának. Ezért kiemelten fontos a szülést követő utánkövetés. Ez protokoll szerint azt jelenti, hogy vércukorvizsgálatokat kell végezni a szülést követő napokban, a szülés után 6 héttel terheléses OGTT elvégzése szükséges, amit egy év múlva meg kell ismételni és 2 évente továbbra is szükség van vércukorterheléses vizsgálatra – ismerteti dr. Porochnavecz Marietta. Természetesen ezen kívül is feltétlenül orvoshoz kell fordulni, ha olyan tünetek jelentkeznek, mint például a fokozott szomjúság, a gyakori vizelés, a száraz száj, a bőrviszketés, bár fontos tudni, hogy a cukorbetegség sokszor tünetmentes marad. Mindazonáltal a terhesség alatt felépített egészséges életmód a későbbiekben is jelentős védőfaktort jelenthet a cukorbetegség elkerüléséhez.

