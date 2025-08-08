Terhességi cukorbetegség: innen tudhatod, hogy érintett vagy

A terhesség során a női test számos változáson megy keresztül, amelyek egy része teljesen természetes. Vannak azonban olyan elváltozások is, amelyek odafigyelést igényelnek – ezek közé tartozik a terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz) is. Bár sokszor tünetmentes, bizonyos jelek mégis figyelmeztethetnek arra, hogy valami nincs rendben, a korai felismerés pedig kulcsfontosságú az anya és a baba egészségének védelme érdekében. A Mayo Clinic cikke összegyűjtötte, milyen jelek hívhatják fel a figyelmünket erre az állapotra.
Miért alakulhat ki terhességi cukorbetegség?
A várandósság alatti hormonális változások következtében az inzulinszükséglet három-négyszeresére is emelkedhet. Amennyiben a fokozott igény meghaladja a terhes nő hasnyálmirigyének teljesítőképességét, úgy terhességi diabétesz (GDM) alakul ki. Általában a második vagy harmadik trimeszterben jelentkezik, és a legtöbb esetben a szülés után elmúlik. Ugyanakkor fontos, mert kezeletlenül komplikációkhoz vezethet, például túl nagy születési súlyhoz, koraszüléshez vagy anyai egészségügyi problémákhoz.
A diagnózist ugyanakkor megnehezíti, hogy a legtöbb esetben szinte semmilyen érezhető, specifikus tünetet nem vált ki. Emiatt általában szűrővizsgálatok során derülhet fény az állapotra, elsősorban a 24-28. hét között rendszeresen elvégzett terheléses vércukorvizsgálat (OGTT) segítségével. Fokozott kockázati tényező többek között a 35 év feletti életkor, a túlsúly, illetve az is, ha a családban már kimutattak korábban cukorbetregséget.
A terhességi cukorbetegség lehetséges jelei
Bár sok nő semmilyen tünetet nem tapasztal, vannak olyan árulkodó jelek, amelyek gyanúra adhatnak okot:
- Fokozott szomjúságérzet: Ha úgy érzed, állandóan szomjas vagy, még akkor is, ha eleget iszol, az a magas vércukorszint jele lehet.
- Gyakori vizelési inger: A terhesség alatt ez természetes is lehet, de ha a gyakori vizelés erőteljesen megnő, érdemes orvossal konzultálni.
- Fáradékonyság: A várandósság önmagában is kimerítő lehet, de a vércukorszint-ingadozások extrém kimerültséget okozhatnak.
- Hirtelen, indokolatlan súlygyarapodás: A túl gyors testsúlynövekedés – különösen az első és második trimeszter határán – intő jel lehet.
- Homályos látás: A vércukorszint-emelkedés a szemlencse duzzadását okozhatja, amitől homályossá válik a látás.
- Gyakori húgyúti fertőzések vagy hüvelyi fertőzések: A magas vércukorszint kedvez a baktériumok és gombák szaporodásának, ami növeli a fertőzések kockázatát.
- A magzat gyakoribb, vagy éppen ritkább mozgolódása: A vércukorszint-ingadozás a magzatra is hatással lehet, amit a mozgás intenzitásának megváltozása jelezhet.