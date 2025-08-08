Terhességi cukorbetegség: innen tudhatod, hogy érintett vagy

A terhesség során a női test számos változáson megy keresztül, amelyek egy része teljesen természetes. Vannak azonban olyan elváltozások is, amelyek odafigyelést igényelnek – ezek közé tartozik a terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz) is. Bár sokszor tünetmentes, bizonyos jelek mégis figyelmeztethetnek arra, hogy valami nincs rendben, a korai felismerés pedig kulcsfontosságú az anya és a baba egészségének védelme érdekében. A Mayo Clinic cikke összegyűjtötte, milyen jelek hívhatják fel a figyelmünket erre az állapotra.

Miért alakulhat ki terhességi cukorbetegség?

A várandósság alatti hormonális változások következtében az inzulinszükséglet három-négyszeresére is emelkedhet. Amennyiben a fokozott igény meghaladja a terhes nő hasnyálmirigyének teljesítőképességét, úgy terhességi diabétesz (GDM) alakul ki. Általában a második vagy harmadik trimeszterben jelentkezik, és a legtöbb esetben a szülés után elmúlik. Ugyanakkor fontos, mert kezeletlenül komplikációkhoz vezethet, például túl nagy születési súlyhoz, koraszüléshez vagy anyai egészségügyi problémákhoz.

A terhesség időszakában jelentkező cukorbetegség a magzatra és az édesanyára egyaránt veszélyt jelenthet. Fotó: Getty Images

A diagnózist ugyanakkor megnehezíti, hogy a legtöbb esetben szinte semmilyen érezhető, specifikus tünetet nem vált ki. Emiatt általában szűrővizsgálatok során derülhet fény az állapotra, elsősorban a 24-28. hét között rendszeresen elvégzett terheléses vércukorvizsgálat (OGTT) segítségével. Fokozott kockázati tényező többek között a 35 év feletti életkor, a túlsúly, illetve az is, ha a családban már kimutattak korábban cukorbetregséget.

A terhességi cukorbetegség lehetséges jelei

Bár sok nő semmilyen tünetet nem tapasztal, vannak olyan árulkodó jelek, amelyek gyanúra adhatnak okot: