Már csak egyetlen napig kérheted gyermekednek ezt az életmentő, ingyenes oltást

A HPV elleni oltást a hetedik osztályos diákok térítésmentesen igényelhetik, azonban érdemes sietni, a kérvényt ugyanis már csak szeptember 12-ig lehet benyújtani. Ehhez egy igénylőlapot kell leadni az iskolákban, melyet a szülők tanévkezdéskor kaptak kézhez.

A HPV (humán papillomavírus) elleni oltás életet menthet, hiszen több ráktípust is megelőzhetünk vele. Már csak egyetlen napig igényelhetjük a hetedikesek ingyenes vakcináját, vagyis szeptember 12-én lejár a határidőhívja fel a figyelmet a Marie Claire. A kamaszkorban beadott oltás eredményezi a legerősebb immunválaszt, így a HPV elleni oltással később súlyos betegségektől védhetjük meg a gyerekeinket.

Fiatal lány mutatja a sebtapaszt a karján oltás után.
Lányoknak, de fiúknak is fontos, hogy időben megkapják az oltást. Fotó: Getty Images

Ezért veszélyes a HPV

HPV jellemzően szexuális úton terjedő vírusos eredetű betegség. Összesen több mint 200 különböző típusát ismerjük, melyek közül sok esetben csak enyhe fertőzést okozó fajtáról van szó – ilyenkor a szervezet gyakran észrevétlenül, magától legyőzi a vírust. Vannak azonban úgynevezett magas kockázatú HPV-típusok is, melyek akár daganatos megbetegedéseket is okozhatnak – a nők esetében jellemzően méhnyakrákot

Miért érdemes kérni a HPV elleni oltást?

A HPV elleni oltás nagymértékben csökkenti a méhnyakrák, és más HPV-hez köthető daganatok, például a végbél-, szájüreg-, torok-, vagy péniszrák kialakulásának kockázatátA kutatások szerint ez a védelem kamaszkori oltás esetén a leghatékonyabb és hosszú távon is tartós – 10-15 évig legalább, de jó eséllyel hosszabb ideig is védelmet nyújt.

Fontos hangsúlyozni, hogy a HPV elleni oltás nemcsak a lányokat védi: fiúknál is csökkentheti a nemi szemölcsök és bizonyos ráktípusok kockázatát, ráadásul ha mindkét nemet oltjuk, a vírus kevésbé terjed és kialakulhat az úgynevezett nyájimmunitás. Emellett mivel a HPV szexuális úton terjed, így célszerű még a szexuális élet megkezdése előtt beadatni az oltást.

HPV humán papillóma vírus HPV oltás

