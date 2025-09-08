Fontos határidő közeleg – erre figyelj, ha hetedikes gyereked van!

Fontos határidő közeleg: szeptember 12-éig adhatják le a szülők az iskolákban az írásos nyilatkozatukat, amellyel térítésmentesen kérhetik gyermeküknek a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást.

Már csak néhány napja maradt a szülőknek a HPV elleni védőoltást igénylő nyilatkozat leadására. Fotó: Getty Images

Ezért nagyon veszélyes a HPV

A HPV-nak több mint 100 típusa ismert. Ezek közül legalább 15-ről tudható, hogy súlyos daganatos betegséget okozhat – például a méhnyakrákot, fej-nyaki rákot, és akár nemi szervi daganatokat is.

Csak Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében, az esetek döntő többségéért a HPV-fertőzés tehető felelőssé. A védőoltással azonban „évente akár több száz élet is megmenthető, így az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás” – fogalmazott az NNGYK.

Ezt kell tudni az oltásról

A védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető ingyenesen, amennyiben a szülők igénylik azt. A fiatalok az iskolaorvostól kapják meg felkarjukba a vakcinát, két adagban, 6 hónap különbséggel. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges – emelték ki.

A 9 HPV-típust tartalmazó oltóanyag nemcsak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és 18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az védőoltás segít az immunrendszernek abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, ezzel tehát megelőzhető a súlyos betegségek kialakulása.

„A vakcina teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag. Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100%-os védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben” – hangsúlyozták a közleményben.

