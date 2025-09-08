Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +27°
Hidegfront

Fontos határidő közeleg – erre figyelj, ha hetedikes gyereked van!

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Már csak néhány napja maradt a szülőknek a HPV elleni védőoltást igénylő nyilatkozat leadására – figyelmeztetett közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Fontos határidő közeleg: szeptember 12-éig adhatják le a szülők az iskolákban az írásos nyilatkozatukat, amellyel térítésmentesen kérhetik gyermeküknek a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást.

tinédzser lány védőoltást kap felkarjába egy szőke doktornőtől
Már csak néhány napja maradt a szülőknek a HPV elleni védőoltást igénylő nyilatkozat leadására. Fotó: Getty Images

Ezért nagyon veszélyes a HPV

A HPV-nak több mint 100 típusa ismert. Ezek közül legalább 15-ről tudható, hogy súlyos daganatos betegséget okozhat – például a méhnyakrákot, fej-nyaki rákot, és akár nemi szervi daganatokat is.

Csak Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében, az esetek döntő többségéért a HPV-fertőzés tehető felelőssé. A védőoltással azonban „évente akár több száz élet is megmenthető, így az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás” – fogalmazott az NNGYK.

Ezt kell tudni az oltásról

A védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető ingyenesen, amennyiben a szülők igénylik azt. A fiatalok az iskolaorvostól kapják meg felkarjukba a vakcinát, két adagban, 6 hónap különbséggel. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges – emelték ki.

A 9 HPV-típust tartalmazó oltóanyag nemcsak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és 18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az védőoltás segít az immunrendszernek abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, ezzel tehát megelőzhető a súlyos betegségek kialakulása.

A vakcina teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag. Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100%-os védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben” – hangsúlyozták a közleményben.

Ez is érdekelhet

HPV-oltás férfiaknak: van értelme? Mutatjuk a szakértők véleményét

A HPV elleni védőoltás a leginkább méhnyakrák-megelőző módszerként ismert, ám ez még nem jelenti azt, hogy kizárólag a nőknek előnyös, ha beoltatják magukat. A részletekért olvasd el korábbi cikkünket!

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

HPV HPV-fertőzés HPV-oltás HPV-oltás fiúknak HPV elleni védőoltás HPV oltás

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +27 °C
Minimum: +15 °C

Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor főleg hazánk keleti, északkeleti felén magasabbra törnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés is kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Ma egy újabb gyenge hidegfront éri el az országot, amely markáns lehűlést ugyan nem hoz, a szervezetünkre azonban hatással lehet.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra