Szépítő alvás: mi történik a bőrrel éjszaka? – Kipihenten ezért tűnünk kisimultabbnak

A szépítő alvás kifejezés elsőre mesebeli jelenségnek hangozhat, valójában azonban számos kutatás igazolja, hogy az alvás közvetlen hatással van bőrünkre, illetve arra, hogy mások mennyire látnak minket fiatalosnak és vonzónak – írja a The Conversation oldalán Joanna Fong-Isariyawongse, a Pittsburghi Egyetem neurológusa, alvásszakértő. Hozzáteszi, az alvás nem egyszerűen egy passzív állapot. Szervezetünkben számos fontos folyamat zajlik ilyenkor, az egyes alvásszakaszok mind más-más regenerációs funkciót töltenek be.

A megfelelő éjszakai alvás elengedhetetlen az egészséges és fiatalos megjelenéshez. Fotó: Getty Images

Mi történik a bőrrel alvás során?

Bőrünk szempontjából kiemelt szereppel bír a mély alvás. Ebben az alvásszakaszban nagy mennyiségben termelődik növekedési hormon, különösen az éjszaka első felében. E hormon indítja be a szervezet önjavító és építő folyamatait, segítve a szövetek gyógyulását, az izmok regenerációját és a kollagéntermelést. Utóbbi pedig egy olyan fehérje, amely nélkülözhetetlen a bőr simaságához és rugalmasságához.

A mély alvás általában véve is egyedi és igen előnyös hormonális környezetet biztosít a bőr szempontjából. A kortizol, az egyik legjelentősebb stresszhormon szintje például ilyenkor mélypontra süllyed, ami szintén kedvező a kollagénre nézve, egyben csökkenti a gyulladást és támogatja a bőrbarriert, testünk természetes külső védelmi rétegét. Eközben a növekedési hormoné mellett emelkedik a prolaktin szintje is, amely részt vesz az immunrendszer és a sejtnövekedés szabályozásában, a többi között segítve a bőrregenerációt.

Mindent egybevetve a megfelelő alvásmennyiség és -minőség fontos mind a bőr hidratáltságának megőrzéséhez, mind ellenálló képessége erősítéséhez. Kialvatlanul ennek éppen ellenkezője zajlik: a bőr szárazabbá válik, egyszersmind sérülékenyebbé is a különböző külső behatásokkal szemben, és láthatóbbá válnak rajta az öregedés jelei. Mi több, hosszú távon a hormonális egyensúly alváshiány okozta zavarai fel is gyorsíthatják a biológiai öregedést. Ezenkívül a fáradtság a gyulladásos folyamatok és nagyobb mennyiségben termelődő stresszhormonok révén egyenes út a pattanások kialakulásához is.

Ezért nagyon árulkodó az arcbőr

Összességében tehát a kialvatlanság nemcsak a bőrfunkcióra hat negatívan, de a külső megjelenésre is. Több kísérlet is arra az eredményre jutott a múltban, hogy csupán néhány álmatlanul töltött éjszaka után máris kevésbé tűnünk mások szemében vonzónak, egészségesnek, és hamar meglátszik az emberen a kimerültség. Ennek legtipikusabb jelei közé tartozik a sápadtság, a szemek alatti sötét karikák, a vörös szemek, a csüngő szemhéjak és a száj sarkainak lebiggyedése.

Noha a tünetek nem feltétlenül markánsak, társadalmilag mégis komoly jelentőséggel bírhatnak. Születtek olyan megfigyelések is ugyanis, hogy ha valaki nagyon kialvatlannak tűnik, azzal a környezetében lévők kevésbé keresik a kapcsolatot. Nem beszélve arról, hogy az alvás az empátiára és a szépérzékelésre is kihatással van. Magyarán azok, akik megfelelően ki tudják magukat pihenni éjszakánként, pozitívabban látnak másokat, egyben őket is pozitívabban értékelik mások. Mindez könnyen meghatározhatja akár egy munkahelyi interjú vagy egy randevú kimenetelét, de még baráti interakciókat is kedvezőbb irányba tereli, ha kipihent arccal vagyunk jelen a beszélgetésben.

Végezetül Fong-Isariyawongse rámutat: az alvás még azt is befolyásolja, hogy hogyan látjuk önmagunkat. Általános megfigyelés, illetve szintén kutatások igazolják, hogy akinek nehéz volt az éjszakája, másnap sokkal elégedetlenebb a saját külsejével, megjelenésével. „Az alvás előtérbe helyezése hatékony és könnyen hozzáférhető eszköz külsőnk és általános egészségünk támogatásához. Legközelebb tehát, amikor az alvást néhány plusz óra munkára vagy szórakozásra cserélnéd, jusson eszedbe, hogy bőröd, egészséged és még társasági jelenléted is sokat profitál a pihenésre szánt időből” – hangsúlyozza a szakember.