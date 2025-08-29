Zsír: szükséges vagy ártalmas? Mutatjuk a szakemberek véleményét

„Bizonyos mennyiségű zsiradékra szüksége van a szervezetnek. A zsír energiát biztosít és segíti bizonyos vitaminok felszívódását, hasznosulását is. Nem mindegy azonban, hogy milyen típusú zsiradékot, és milyen mennyiségben fogyasztunk” – figyelmeztettek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészséges táplálkozást népszerűsítő, Merőkanál.hu elnevezésű projektjének egyik Facebook-posztjában.

Bizonyos mennyiségű zsiradékra szüksége van a szervezetnek. Fotó: Getty Images

Egészséges zsírforrások

A szakértők szerint az ételkészítéshez bátran használhatunk olíva-, napraforgó-, repce-, szója-, szezám- vagy mogyoróolajat, de csak mérsékelt mennyiségben. Ajánlják továbbá az olajos húsú mélytengeri halak – például a tonhal, a szardínia, a makréla és a lazac –, valamint a pisztráng, a busa és a kecsege rendszeres fogyasztását is.

Naponta egy kis zárt maréknyi️ olajos mag vagy dióféle fogyasztása is jótékony hatású lehet. A tejek, tejtermékek és húsfélék közül pedig érdemes az alacsonyabb zsírtartalmúakat előnyben részesíteni.

Ezeket jobb kerülni vagy minimalizálni

A szakemberek ajánlása szerint egyértelműen kerülni kell a zsír, a szalonna, valamint kókusz- és pálmazsír használatát az ételek készítéséhez. A következőket pedig csupán alkalmanként javasolt fogyasztani, és akkor is csak kis mennyiségben: