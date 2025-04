Nagyon megérné több halat enni – súlyos betegségek kockázatát csökkentheti

A halfogyasztás növelésével a rák és a cukorbetegség kockázata is csökkenthető – tájékoztatta Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A New Food cikkére hivatkozva azt írták, már heti plusz egy adag hal megevésének is nagyon sok egészségi előnye lehet – erre az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata (NHS) is felhívta már a figyelmet.

Nagyon megérné több halat enni, hiszen súlyos betegségek kockázatát csökkentheti. Fotó: Getty Images

Ennyi halat kellene enni

Az egészséges, kiegyensúlyozott étrendnek hetente legalább két adag halat kell tartalmaznia”

– véli az NHS. Közben a valós fogyasztás viszont jelenleg ennek csak a felét éri el Angliában, ráadásul csökkenő tendenciát is mutat. A magyarországi halfogyasztás pedig még ennek is a töredéke, az európai átlagnak csupán alig a negyede.

Ezért érné meg több halat enni

A kutatások szerint a halfogyasztás heti egyről két adagra növelése az alábbi előnyökkel járhat: