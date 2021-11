Dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus, sportorvos afájdalomhátterében álló leggyakoribb okokat vette számba.

Izomfáradtság

A hosszú álldogálás vagy gyaloglás feszítő hatást gyakorolhat az alsó háti szakasz izmaira, ami fájdalmat eredményezhet. Ez a fájdalom enyhül, ha leülünk vagy lefekszünk. (A túlsúly ebből a szempontból kiemelt kockázati tényezőnek számít.) A kezelés alapja is maga a pihentetés, szükség esetén borogatás, majd kis idő után az izmok finom nyújtása. Hosszú távon pedig a testsúly rendezése és a stresszkezelés is fontos lépés lehet.

Gerinccsatorna szűkület

A gerinccsatorna beszűkülése extra nyomást helyez a gerincvelőre és az idegekre, és ez a probléma igen gyakran az alsó háti szakaszt, a derekat érinti. Sokan azt tapasztalják, hogy a fájdalom erősödik leüléskor vagy előrehajoláskor. Emellett olyan tünetek is előfordulhatnak, mint a lábak elgyengülése, a zsibbadás, érzéskiesés a derékban, a fenékben vagy a lábakban, illetve éles, a lábak felé sugárzó fájdalom. Súlyos esetben bél- és húgyhólyagproblémák is jelentkezhetnek, illetve a szexuális funkció is sérülhet. Bár létezik veleszületett gerinccsatorna-szűkület is, leggyakrabban azonban az 50 feletti populáció találkozik a betegséggel.

A gerinccsatorna-szűkület kezelésének első lépéseként a nem műtéti megoldások jönnek szóba, mint a fizikoterápia, illetve a gyulladáscsökkentő injekciók és gyógyszerek. Ha az állapot nem javul vagy romlik, olyan műtéti megoldást kell választani, amely stabilizálja a gerincet és csökkenti az idegeket érő nyomást.

Degeneratív porckorongbetegség

A degeneratív porckorongbetegség valójában nem egyetlen megbetegedés, hanem az idősödéssel többnyire együtt járó porckorongváltozások összefoglaló neve. A porckorongok folyadéktartalma idővel csökken, ami nyilvánvalóan csökkenti a porc "ütéscsillapító" képességét és merevebbé, vékonyabbá is teszi azt. A másik változás, hogy apró repedések jelennek meg a porckorong külső rétegeiben, amiken a belül lévő zselészerű anyag elkezdhet kiszüremkedni, és maga a porckorong töredezetté válhat. Ezeket a változásokat felgyorsíthatja a dohányzás, azelhízásés a túl nagy fizikai megterhelés. Ugyanakkor hirtelen mozdulatok, sérülések is vezethetnek porckorongsérvhez, ami nyilvánvalóan hozzájárul a degeneratív folyamatokhoz. Ha az alsó háti szakaszt érinti a betegség, a hát, a tompor és a lábak is fájhatnak, amit fokozhatnak bizonyos mozdulatok, mint a lehajlás vagy a törzsfordítás. Néhány esetben a lábban zsibbadás és bizsergés is jelentkezik, de előfordulhat a betegség tünetmentesen is.

A kezeléshez, a porc megőrzéséhez, porcképzés támogatásához egyre több hatékony módszer áll rendelkezésre. Az egyik ilyen az orvosikollagén-injekció, amely jó eredményeket mutat lézeres kezeléssel kombinálva. Ha igazán gyors eredményre van szükség, hasznos eszköz a helyi gyulladáscsökkentő injekció. A hatóanyag az ízületi résbe fecskendezve gyorsan eljut a gyulladás helyére, így gyorsabban és hatékonyabban fejti ki a fájdalomcsillapító hatást, mint a szájon át szedhető gyógyszerek, és kevesebb is a mellékhatása azoknál. Azzal azonban tisztában kell lenni, hogy a degeneratív betegségek egyik legfontosabb ellenszere a mozgás és szükség esetén a testsúlycsökkentés. Ideális esetben érdemes személyre szabott gyógytornával kezdeni, különösen fontos ilyenkor a törzs tartóizmainak megerősítése, a hát- és a hasizom kiegyensúlyozatlanságának korrekciója - hangsúlyozta dr. Páll Zoltán.

Hyperlordosis

Ágyéki lordosisról akkor beszélünk, amikor a gerinc természetes görbületénél jelentősebb a görbület a deréki szakasznál. Ilyenkor egy látható C-alakot vesz fel a gerinc a has irányába húzódva, a has pedig kitolódik - ez pedig nem csupán esztétikai problémát jelenthet. A könnyen észrevehető rendellenesség ugyanis jelenősen növeli a komoly gerinc- és derékfájdalom kialakulásának kockázatát, ami különösen hosszú állás után fokozódhat. Ezen kívül a hyperlordosis gerincferdüléshez vezethet, és előrehaladott állapotban akár az emésztőrendszer, a szív-érrendszer és a légzőrendszer megfelelő működését is akadályozhatja. A probléma elsődleges rizikófaktora az elhízás, az ülő életmód és a mozgáshiány, ami miatt a gyenge izmok nem képesek megtámasztani a gerincet. Gyerekeknél a kezelésben szükséges lehet a fűző, felnőtteknél elsődleges a gyógytorna és a testsúly rendezése.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A megelőzés alapja a mozgás, a legalább heti 150 perc közepes intenzitású tréning, ami lehet gyaloglás, aerobik, úszás vagy más kardiomozgás, ezen felül remek eszköz lehet a tartásjavító vagy gerinctréning, illetve a gyógytorna. A gyógytornász abban is segíthet, hogy a hétköznapi mozdulatsorok és a tartás is rendeződjön. Mindazonáltal, ha a fájdalom nem múlik, sőt romlik az állapot, ajánlatos orvoshoz fordulni. Ha pedig olyan tünetek jelentkeznek, mint a lábba sugárzó fájdalom vagy a vizelettartási problémák, feltétlenül szükséges az orvosi kezelés.

