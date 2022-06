A krónikus fájdalom hosszú távú, pusztító hatásai

A fájdalom nem kellemes érzés, mégis szükséges és természetes indikátor: jelzi, ha betegek vagyunk, ha valamilyen egészségügyi problémával küzdünk, amikor fizikai vagy mentális állapotunkban kedvezőtlen változás áll be. Az a típusú fájdalom, amit a legtöbb ember időről időre megtapasztal, akut, vagyis a kiváltó probléma, betegség megszűnésével elmúlik. A krónikus fájdalom ezzel szemben tartósan és kíméletlenül gyötörheti az embert.

A krónikus fájdalom szindróma fizikailag és lelkileg is megviseli az érintetteket és hozzátartozóikat. Fotó: Getty Images.

A krónikus fájdalom szindróma egyik ismérve, hogy a fájdalom hosszú ideje, legalább 3-6 hónapja fennáll, de súlyos esetben évekig, sőt, akár egy életen át is kitarthat, időszakosan vagy hosszabb időre vissza-visszatérve. Ez egy rendkívül kimerítő és megterhelő állapot, ami nem csak fizikailag, mentálisan is megviselheti azokat, akik ezzel élnek, hosszú távon pedig – főleg kezeletlenül – jelentősen rontja az életminőséget. Hatása gyakorlatilag minden téren érezhető: az érintettek kimaradhatnak a munkából, ami egzisztenciális problémákhoz vezethet, szociálisan elszigetelődhetnek, és ez családi, baráti kapcsolataikat is megtépázhatja. A krónikus fájdalom csak az Egyesült Államokban becslések szerint körülbelül 50 millió embert érint, közülük több millióan ezzel összefüggésbe hozhatóan mentális problémákkal is küzdenek.

Amikor a fájdalom a pszichés egészséget is kikezdi

A Missouri államban élő Gene Stewart azóta küzd súlyos fájdalmakkal, mióta 2014-ben lezuhant egy létráról, és az esés következtében eltört a keresztcsontja, megsérült a medencéje és a háta – írja témával foglalkozó cikkében a Healthline. A 48 éves férfi a lapnak elmondta: az orvosok egy idő után érdemben már keveset tudtak tenni érte. A gyógyulását követően fizikoterápiára járt, de a fájdalom nem múlt el. "A krónikus fájdalom miatt eltávolodtam az emberektől, és ami a legfontosabb, a családomtól. Olyan mély depresszióba estem, amiről korábban nem is sejtettem, hogy létezik” - mesélte. Stewart felismerte, hogy nem csak saját pszichés állapotát befolyásolta a nem múló fájdalom, annak “másokra gyakorolt hatása ugyanilyen károsnak" bizonyult. A férfi most családja segítségével próbál mentálisan is megerősödni.

Az 56 éves Todd Condon – amint arról a Healthline egy korábbi írásában beszámolt – szintén krónikus fájdalommal küzd. Elmondása szerint évek óta nincs egyetlen pillanat sem, amikor ne érezne akut fizikai fájdalmat. Ennek számos oka van: a Lyme-kór - a férfit 2016-ban csípte meg egy fertőzött kullancs, de csak 18 hónappal később diagnosztizálták nála a betegséget -, a nyugat-nílusi vírus, amit elkapott, egy bakteriális eredetű fertőzés, a bartonellózis, és a vállízület körüli kötőszövetek, inak gyulladásával járó befagyott váll szindróma. Condon elmesélte, hogy a fájdalom, amit érez, szörnyű, és sosem szűnik meg. A legjobb terápia számára a művészet, a zene és a híres basszusgitárosok autogramjainak gyűjtése - bármi, ami eltereli a figyelmét a tünetekről.

A krónikus fájdalom - ami többféle lehet, és számos szervi-, vagy krónikus betegséget kísérhet - gyakran társul más egészségügyi állapotokkal, például szorongással vagy depresszióval – írja honlapján a Mental Health America nonprofit szervezet. Kutatások igazolják, hogy a krónikus fájdalom szindrómában szenvedők esetében négyszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy depresszióval vagy szorongással küzdenek, mint azok esetében, akik nem.

A krónikus fájdalom gyakorlatilag testünk bármely részén jelentkezhet. A krónikus muszkuloszkeletális fájdalom például az izmok, a csontok, a szalagok, az inak és idegek fájdalmával járhat. “Ötből két ezzel küzdő embernél depresszió és szorongás is előfordul. A fájdalom fokozhatja a már meglévő mentális egészségügyi problémákat és fordítva: a szorongás és a depresszió súlyosbíthatja a krónikus fájdalmat" – nyilatkozta Jeffrey Krauss, a San Franciscó-i székhelyű, krónikus betegséggel élők panaszaival foglalkozó digitális egészségügyi vállalat, a Hinge Health vezető orvosa a Healthline-nak.

Egyes emberek akár évekig is szenvedhetnek az állandó fájdalomtól és annak mentális következményeitől, anélkül, hogy pontos diagnózist kapnának. Krauss szerint minden esetben fontos felderíteni, mi okozza a nem múló fájdalmat, ugyanis az érintettek egy részénél nem áll fenn olyan strukturális, szervi probléma, ami valójában okot adna a fájdalomra. Véleménye szerint az agynak az a része, amely a fájdalomért is felel, számos stresszort - a szervezet működésére ható ingert - is feldolgoz, amelyek összefüggésben állnak a depresszióval és a szorongással.

Megfelelő ellátás és életmódváltás

A mentális egészségügyi problémákkal társuló krónikus fájdalom legyőzéséhez, a teljes gyógyuláshoz Krauss szerint kulcsfontosságú az életmódváltás. Mint mondja, az esetek egy részében nem a gyorsan függőséget okozó opioidok szedésén alapuló gyógyszeres terápia, vagy az invazív kezelések lehetnek a célravezetőek. Már csak azért sem, mert a krónikus fájdalmat gyakran kísérik egyéb, életmóddal összefüggésbe hozható problémák, zavarok, mint a fáradtság, az alvászavar, az étvágytalanság, vagy koncentrációs zavarok. Ezek mind hozzájárulhatnak az általános közérzet és hangulat romlásához, növelve a depresszió és a szorongás kialakulásának kockázatát.

A megfelelő kezelési mód megtalálásához természetesen minden esetben szakember segítségét kell kérni, hiszen az érintetteknél különböző okok állhatnak a krónikus fájdalom kialakulásának hátterében, amelyeket külön-külön is kezelni kell. Az is előfordulhat, hogy a különféle terápiák kombinálása hoz tartós javulást. Míg egyeseknél szükség lehet valamilyen antidepresszáns szedésére, esetleg pszichoterápiára, másoknál a stresszcsökkentő terápiák, megküzdési stratégiák elsajátítása lehet célravezető. Megint másoknál elegendő az életmódváltás a teljes gyógyuláshoz. Az egészséges és rendszeres táplálkozáson, az aktív testmozgáson és pihentető alváson alapuló életmódváltás megkezdése előtt is érdemes szakértőhöz fordulni, mert ő nem csak abban segíthet, hogyan fogjunk hozzá, hanem motiválhat is, ha úgy érezzük, elakadunk, vagy elfogy a lendületünk.