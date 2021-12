Mit tesz a hajjal a samponmentesség?

Amikor eldöntöttem, hogy adok egy esélyt a samponmentességnek, a koronavírus-járvány miatt már több mint egy éve otthonról dolgoztam. Egy YouTube-videó hozta meg a kedvem, a felvételen szereplő lány ugyanis óriási lelkesedéssel beszélt a dologról. Saját bevallása szerint amióta elhagyta a sampont, a haja erősebb, egészségesebb lett, és alig zsírosodik, ebből kifolyólag pedig csak ritkán kell megmosnia. Olyan meggyőző volt, hogy - mivel régóta küzdök azzal, hogy a hajamból röpke 3 nap után már csavarni lehet a zsírt - elhatároztam, én is belevágok. A kényszerű otthonlét egyébként még kapóra is jött, hiszen nem kellett azon aggódnom, hogy a vállalhatatlan kinézetemmel elriasztom a kollégákat.

A samponmentesség - angolul: no poo, azaz no shampoo - nem azt jelenti, hogy valaki egyáltalán nem mos hajat. Lényege, hogy a hagyományos samponok helyett valamilyen alternatív módszerrel tisztítjuk a frizuránkat. Vannak, akik azért vágnak bele, mert kevesebb vegyi anyagot szeretnének használni. Mások azt akarják elkerülni, hogy a samponnal lemossák a hajról a fejbőr által termelt természetes és hasznos olajok nagy részét. Néhányan pedig a samponmentesség útján jelzik: nem engednek a kereskedelmi nyomásnak, ami arra sarkallja az embereket, hogy a szükségesnél több pénzt költsenek kozmetikai termékekre.

A hajamat hetente egyszer mostam meg, és az első egy-két alkalommal csak vizet használtam hozzá, utána azonban áttértem az almaecetes öblítésre. Tudtam, hogy egy ideig nagyon zsíros lesz a hajam, de több beszámolót is elolvastam, meghallgattam, és mindenki azt ígérte, hogy ha túljutunk az átállási időszak nehézségein, tiszta, fényes, erős frizura lesz a jutalmunk. Nos, nálam ez sajnos nem jött be. Mivel a hajam még a legapróbb változás jelét sem mutatta - sőt, egyre zsírosabb és zsírosabb lett -, 4 hónap után kénytelen voltam felhagyni a samponmentességgel.

Működhet a módszer, de...

Természetesen az, hogy nekem nem vált be a samponmentesség, nem jelenti azt, hogy az összes, a témával kapcsolatos pozitív hangvételű beszámoló hazugság lenne. Dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus is úgy gondolja, hogy működhet a módszer - de nem minden formában. "Teljes mértékben elképzelhető, hogy egy átmeneti időszak után, amikor a fejbőr nagyon zsírosodik, és kifejezetten csúnya a haj, helyreáll egy bizonyos egyensúly, akár a pH-t tekintve, akár egyébként. A csak vízzel történő hajmosással viszont nem értek egyet, mert a víz nem képes tökéletesen megtisztítani a hajat és a fejbőrt. Pedig a rendszeres tisztítás nagyon fontos. Egyrészt azért, mert rendkívül szennyezett levegőjű világban élünk, másrészt pedig, mert a fejbőrön lévő faggyúmirigyek faggyút termelnek, amitől a haj zsírossá válik" - magyarázza a szakember.

Akik nem szeretnének samponozni, a víznél hatásosabb alternatívákat is használhatnak. A legnépszerűbbek közé az almaecet, a tojássárgája és a szódabikarbóna tartozik. Utóbbival kapcsolatban azonban tisztában kell lenni néhány dologgal - figyelmeztet Vass doktornő. "Aszódabikarbónaegy lúgos hatású anyag, míg a bőr pH-ja savas. A bőrnek ugyanis van egy savköpenye, ami amellett, hogy védi a külső tényezőktől, biztosítja számára a szükséges egyensúlyt. Ha valaki tehát úgy dönt, hogy szódabikarbónával mossa meg a haját, gondoskodnia kell arról, hogy ez a savas vegyhatás helyreálljon. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet megtenni, hogy a szódabikarbóna után valamilyen savas készítményt is alkalmaz, például leöblíti a fejbőrét almaecetes vagy citromos vízzel."

Vass doktornő szerint a samponok elsősorban arra szolgálnak, hogy megtisztítsák a fejbőrt és a hajat - ezért vannak bennük tisztítószerek, amelyek zsírtalanító hatásúak. Emellett tartalmaznak még illatanyagokat (amelyek kellemes illatot biztosítanak), szilikont (amely bevonja a hajszálakat, és fényessé teszi a hajat), színezéket (hiszen a legtöbb samponnak van valamilyen színe), illetve habzást segítő anyagokat is. Ami az esetleges káros hatásokat illeti, a doktornő úgy vélekedik, emiatt nem kell aggódni. Mint hangsúlyozta, a kozmetikai ipar nagyon erősen kontrollált, így olyan összetevőknek az alkalmazását, amelyek mérgezőek lehetnek a szervezet számára, a felügyelő szervek semmilyen készítmény esetében nem engedélyeznék - és ez a samponokra is vonatkozik. Mindazonáltal vannak olyan összetevők (például a habzásért felelős sodium lauryl szulfát), amelyek irritáló, allergizáló hatásúak lehetnek, így az arra érzékenyeknek célszerű lehet vigyázni velük. Akik nem akarnak samponmentessé válni, de fontos számukra, hogy kíméljék a hajukat, keressék a szenzitív vagy illatmentes készítményeket, illetve azokat a termékeket, amelyeket babáknak fejlesztettek ki, és ebből kifolyólag a lehető legkevesebb detergenst tartalmazzák.

Felmerülhet a kérdés, hogy samponmentesség esetén ajánlott-e bizonyos időközönként felkeresni egy bőrgyógyászt, és ellenőriztetni, minden rendben van-e a fejbőrünkkel, hajunkkal. Vass doktornő szerint ezt csak akkor érdemes megtenni, ha valamilyen kérdés merül fel bennünk, esetleg gyanús tünetet (például hajhullás, a fejbőr irritációja) észlelünk. Azt azonban a szakember fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ha olyan bőrbetegségünk van, amely a fejbőrünket is érinti (például pikkelysömör, seborrheás dermatitisz), semmiképpen sem ajánlott a samponmentesség. Ilyen esetben ugyanis speciális termékek - a többi között samponok - rendszeres használatára van szükség.

Gyakoriság és mennyiség

Ha pedig már samponokról, hajmosásról volt szó, a doktornő segített két, sokakat érdeklő kérdés tisztázásában is. Az egyik: milyen gyakran kell hajat mosni? A másik: mennyi sampont használjunk hajmosáshoz?

"Azok, akiknek száraz a hajuk, fejbőrük, tíznaponta is ráérnek hajat mosni, illetve nekik célszerű a hajvégekre valamilyen kondicionálót, balzsamot is használni. Zsírosodó haj esetén nyilván arra kell törekedni, hogy a túl gyakori mosással ne stimuláljuk a faggyúmirigyeket, ugyanakkor az sem szerencsés, ha valaki ápolatlanul jár. Amikor szükségét érezzük, inkább mossunk hajat, mint hogy feszengjünk egy társaságban vagy a munkahelyünkön. Nem beszélve arról, hogy a faggyúnak, különösen idősebbeknél vagy férfiaknál, van egy furcsa, kellemetlen szaga, amit a ruhák is átvehetnek. Ne várjuk meg, amíg ez megtörténik" - foglalta össze a bőrgyógyász a mosási gyakoriságot érintő legfontosabb tudnivalókat.

A samponmennyiséggel kapcsolatban pedig a következőket tanácsolja a szakember: "ha valakinek vékony szálú, kevés, rövid haja van, értelemszerűen kevés samponra van szüksége. Dús, hosszú hajnál viszont már többet kell használni. Ha úgy érezzük, hogy szennyezettebb a hajunk, fejbőrünk, akkor két egymás utáni hajmosás ajánlott: először megmossuk, átdörzsöljük a fejbőrt, majd leöblítjük, és utána még egyszer megcsináljuk ugyanezt. Az is fontos, hogy ne töményen, hanem némi vízzel felhígítva tegyük rá a már vizes hajunkra, fejbőrünkre a sampont."