A zuhany alatt ezért ne mossunk arcot

Veszélyes lehet a zuhany alatt pisilni? Részletek itt.

Pattanásos bőrrel különösen nem szerencsés a zuhany alatt arcot mosni. Az arcon és a test egyéb részein más a bőr, az arcbőr mikrobiomjának és védőrétegének egyensúlya sokkal érzékenyebb, éppen ezért az arcbőr nem képes megfelelően tolerálni ugyanazt a vízhőfokot, mint amit általában véve a bőr igen - írja a brightside.me. A túl meleg víz eltávolíthatja az arcbőrről azt a faggyúréteget, amely a védelmét és megfelelő hidratáltságát biztosítja. Enélkül a faggyúréteg nélkül a bőr könnyebben kiszárad, amire válaszul extra faggyút kezd el termelni, ami miatt aztán a bőr zsírosabb és pattanásokra hajlamosabb lesz. Emellett pedig védtelenebb a kórokozókkal szemben és hajlamosabb egyes bőrbetegségekre is.

Arcbőrünket ne zuhanyzás közben, hanem külön tisztítsuk meg. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ha meleg vízzel mosunk arcot, attól az arcbőrben lévő apró erek kitágulhatnak, megsérülhetnek, amitől a bőr kivörösödhet, illetve az arra hajlamosaknál a rosacea nevű bőrbetegség is belobbanhat. A meleg víz hatására kiszáradt bőr ráadásul az öregedésre is hajlamosabb. A tartósan száraz bőrön mindig látványosabbak a bőrhibák, a ráncok, illetve az öregedés egyéb látható jelei. A zuhany alatti meleg vizes arcmosás mindezeken felül fokozhatja a bőr érzékenységét is.

Különösen a téli hónapokban, mikor egyébként is szeretünk szinte forró vízzel zuhanyozni, érdemes ügyelni arra, hogy a zuhanyrózsából jövő víz ne érje az arcunkat. A hideg téli levegő, illetve a lakás fűtés miatti száraz levegője eleve jobban szárítja a bőrt. Ilyenkor bőrünk a túl meleg víztől viszketni, hámlani is kezdhet.

A zuhany alatt használt tusfürdővel semmiképp se mossuk meg arcunkat. Emellett azzal is érdemes tisztában lenni, hogy ha a zuhany alatt hajat mosunk, a sampon vagy balzsam maradványai az arcunkra kerülve irritációt, kiütéseket, viszketést okozhatnak. Éppen ezért a legjobb, ha arcot mindig zuhanyzás után mosunk, a bőrünknek megfelelő arctisztítóval és mindig langyos, nem pedig meleg vagy jéghideg vízzel. Arra is érdemes figyelni, hogy arcbőrünkre legyen külön törölközőnk, amit 2-3 naponta cserélünk.