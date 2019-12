A hideg levegő ezt teszi a bőrünkkel

A hideg időjárás következtében a pórusok, a faggyúmirigyek és hajszálerek összehúzódnak, ezért romlik a bőr vérkeringése és az anyagcseréje, védőrétege pedig meggyengül. Rendszeres, hidratáló arcápolással és vitamindús étkezéssel azonban megelőzhetjük a bőrproblémák kialakulását, valamint visszaállíthatjuk - vagy akár meg is erősíthetjük - a bőr egészséges védőrétegét.

Télen azonban az állandó hideg levegő mellett a kevés napfényből és az egyoldalú táplálkozásból adódó vitaminhiány is kihívást jelent a bőrünk számára. Ilyenkor ugyanis jellemzően kevésbé egészséges ételeket fogyasztunk és kevesebb folyadékot iszunk. Mindez repedezett, kipirosodott, száraz, hámló arcbőrhöz és ajkakhoz vezethet, ezért ebben az időszakban különösen fontos, hogy odafigyeljünk bőrünk védelmére - főleg akkor, ha az ekcémára vagy atópiás bőrgyulladásra is hajlamosak vagyunk - tanácsolja dr. Tihanyi Lilla bőrgyógyász, a Budai Egészségközpont munkatársa. Az alábbi 6 tippel például a téli hónapokban is megőrizhetjük arcbőrünk ragyogását.

A hideg időjárás nem kedvez bőrünknek. Fotó: iStock

Hidratáljunk rendszeresen!

A hűvös időjárásra érdemes előre felkészíteni a bőrünket, ezért ajánlott már novemberben zsírosabb hidratáló krémre cserélni a nyáron használt, könnyedebb állagú arcápolót. Naponta akár többször is kenjük be az arcunkat, valamint használjunk mélyhidratáló éjszakai krémet is - így megőrizhetjük az érzékeny bőr egészségét. Emellett érdemes párásítani is a száraz, fűtött helyiségekben, hogy tovább megőrizzük bőrünk hidratáltságát.

Hámlasszunk okosan!

A téli hónapokban ajánlott csínján bánni a bőrradírozással, mivel a leradírozott bőr érzékenyebb a környezeti hatásokkal szemben. A megfelelő készítmények megválasztásával azonban nem kell negatív következményektől tartanunk. A természetes PHA-t tartalmazó, gyümölcssavas hámlasztók például kíméletesen távolítják el az elhalt hámsejteket a bőrről, nedvességmegkötő funkciójuk révén pedig segítenek az arcbőr hidratáltságának megtartásában is.

Igyunk elegendő vizet!

A hidegben csökken a szomjúságérzetünk, ezért télen hajlamosak vagyunk megfeledkezni a megfelelő mennyiségű folyadékpótlásról. A belső hidratálás viszont ugyanolyan fontos, mint a külső, ezért tudatosan figyeljünk rá, hogy naponta legalább 1,5-2 liter vizet, gyógyteát fogyasszunk. Emellett kerüljük a koffeintartalmú italok - kávé, fekete és zöld tea, kóla és energiaitalok - túlzott fogyasztását. Ezek ugyanis vízhajtó hatásúak, így tovább szárítják a szervezetet és a bőrt.

Pótoljuk a vitaminokat!

A téli időszakban a napsütéses órák száma átlagosan ötödére csökken a nyárhoz képest, ezért bőrünk nem tud elég D-vitamint termelni. Ezt a fontos vitamint a fényszegény hónapokban tablettákkal - napi 2000-3000 nemzetközi egység bevitelével - vagy kiegészítő vitaminforrásként tejtermékek fogyasztásával pótolhatunk. Emellett fontos, hogy a szervezetünket A-, B- és C-vitaminokban gazdag étrenddel is támogassuk. Az A-vitamin a bőr vízháztartásáról gondoskodik, a B-vitamin segít elkerülni a repedezett, kiszáradt, viszkető bőr kialakulását, természetes védekezőrendszerünket pedig C-vitaminnal óvhatjuk a leginkább. Az élelmiszerek és a táplálékkiegészítők mellett érdemes A-, C- és E-vitaminokat tartalmazó arckrémeket is használni, amelyekkel könnyebben eltüntethetjük a piros, száraz foltokat az arcunkról.

Védekezzünk az UV-sugarak ellen!

Bár télen kevesebbet süt a nap, nem szabad alábecsülni az erejét. A havas terep, illetve a víz- és jégfelületek a visszatükröződés miatt felerősítik a napsugarak erejét, így az extrém sportok szerelmeseiként, vagy túrázás, síelés közben is könnyen leéghetünk. Ezért, ha hosszabb ideig tervezünk a szabadban lenni, kenjük be az arcunkat magas faktorszámú és megfelelő UV-védelemmel ellátott krémmel, valamint viseljünk UV-szűrős napszemüveget is!

Figyeljünk az ajkakra is!

A hideg idő a szánkat sem kíméli a kiszáradástól és a kicserepesedéstől, ezért ajkaink ápolását sem szabad elhanyagolnunk. A vitaminokat tartalmazó ajakbalzsamokon túl a természetes növényi vajak, például a sheavaj gyakori használatával ajkainknak is megfelelő védelmet biztosíthatunk.