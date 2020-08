A gyantázás így lehet kevésbé fájdalmas

Kerüljük a gyantázást menzesz alatt

A legtöbb nőnek a menzesz, illetve a vérzés előtti időszak alapvetően is kellemetlen tünetekkel jár: görcsök, puffadás, hangulatingadozás, fáradtság és hasonlók. Kutatások szerint az, hogy ilyenkor magas a szervezetben az ösztrogén szintje, érzékenyebbé tesz a fájdalomra, éppen ezért ha ilyenkor gyantáztatunk, akkor még a szokásosnál is rosszabbnak fogjuk érzékelni a folyamatot.

Hámlasztás és hidratálás

Ha a gyantázás előtt eltávolítjuk a bőrünkről az elhalt hámsejteket, az is segíthet abban, hogy kevésbé fájjon a procedúra. A legjobb, ha nem közvetlenül előtte, hanem 24 órával a szőrtelenítést megelőzően végezzük az exfoliálást. Az is fontos, hogy a bőr megfelelően hidratált legyen, de ezt se közvetlenül gyantázás előtt csináljuk, a kettő között jobb, ha eltelik néhány óra.

Hallgassunk zenét

Ha legközelebb gyantáztatni megyünk, próbáljuk ki, hogy bedugjuk a fülhallgatónkat, és valamilyen kellemes zenét hallgatunk a folyamat közben, vagy esetleg egy hangoskönyvet - ez az apró figyelemelterelés is sokaknak beválik.

Vessünk be fájdalomcsillapítót

A gyógyszertárakban több, ibuprofent tartalmazó fájdalomcsillapító krém is kapható. Az is jó ötlet, ha 30-60 perccel a gyantázás előtt ilyennel kenjük be magunkat. Akinek érzékeny a bőre, az recept nélkül kapható fájdalomcsillapítókkal is próbálkozhat.

Ne vigyünk be koffeint a szervezetbe gyantázás előtt

A kávé, fekete tea, illetve egyéb magas koffeintartalmú italok is kerülendők szőrtelenítés előtt. Több tanulmány is azt állítja, hogy a koffein érzékenyebbé tesz a fájdalomra, ezért a gyantázás folyamatát is kellemetlenebbé teheti.

