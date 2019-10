Szőrtelenítés: így válasszon fazont!

Az intim területek a legérzékenyebbek közé tartoznak: nemcsak a bőr nagyon vékony ezeken a részeken, de rengeteg idegvégződés is található itt. A nemi területeken található szőrzet feladata (többek között) ennek a területnek a védelme, nemcsak a sérülésektől, de a pattanásoktól, kiütésektől és irritációtól - ha a szőrtelenítés mellett döntünk, akkor éppen ezeknek a lehetséges problémáknak tesszük ki a legintimebb területeket. Így nemcsak a szőrtelenítés során kell odafigyelnünk, hogy a lehető legkíméletesebb módszert válasszuk, de utána is körültekintően kell ápolni ezt a területet.

Akárcsak a ruháknál, az "intim öltözet" tekintetében is időről időre változnak a divatok. Ezek szoros összefüggésben lehetnek például a fürdőruhatrendekkel, a szexuális szokásokkal vagy éppen azzal, hogy milyen újválik népszerűvé.A legnépszerűbb fazonok a trimmelt vagy rövidített (ez a szőr rövidebbre, egyenletesebbre vágását jelenti, és ollóval vagy hajnyíróval végzik); a hagyományos, melynél csak a bikini- vagy bugyivonal mentén szőrtelenítenek, hogy a fehérneműből vagy fürdőruhából ne "lógjanak" ki a szőrszálak; a csík vagy "leszállópálya", melynél egy szélesebb csíkot hagynak az egyébként szőrtelen vénuszdombon; a brazil, melynél csak egy keskeny, rövid terület marad szőrtelenítetlen; végül a teljes, melynél nemcsak a vénuszdomb és a combtő csupasz, de a gátat és az anális területet is szőrtelenítik. Ezeket a fazonokat természetesen más-más fantázianévvel illethetik, és ezeken kívül több változat is létezhet.

Veszélyek a kozmetikus székében és otthon

Érdekesség Ha valaki meggondolná magát szőrtelenítés után, dönthet úgy, hogy "parókát" kezd használni. Ez a speciális "póthajat" már a 15. századtól használták, először mint védelmi eszközt, később pedig főleg művészi célokra. Ilyen "kiegészítőt" kellett viselnie Kate Winslet Oscar-díjas színésznőnek is a Felolvasó című filmben.

Aza legtöbben gyantával végzik; az esetek nagy részében szakértő (kozmetikus) segítségével. A gyantával érdemes bőrpróbát végezni, mert ritkán ugyan, de allergiás reakció is felléphet. Első szőrtelenítéskor, vagy ha viszonylag hosszú idő maradt ki két gyantázás között , a szőrszálakat érdemes egy kicsit megrövidíteni (elektromos nyíró vagy olló segítségével). Ha ugyanis a szőrszálak nagyon hosszúak, a gyanta csak beleragad, de nem tépi ki a szálakat a gyökerüknél - ez pedig nagyon fájdalmas lehet.Gyakorlatlan kozmetikus kezei között könnyen megégetheti avágyót a gyanta, ha pedig rosszul rántják le a gyantacsíkot, akkor egy jókora területnyi bőr is "jöhet vele" - ez szintén fájdalmas, és nehezen gyógyul. Ez a veszély azokat is fenyegeti, akik otthon próbálják meg az intim területeket gyantázni, ezért annak csak némi gyakorlás után álljunk neki.Azközül a borotválás a legnépszerűbb. Az intim területeken azonban könnyen megvághatjuk magunkat, és ha nem puhítjuk fel eléggé a bőrt borotválás előtt, akkor gyulladást, kiütéseket okozhatunk. Az intim területekre használt pengét vagy borotvafejet gyakran kell cserélni , mert a legkisebb életlenség is könnyen "lenyúzhatja" a bőrt - ez pedig a nemi szerv környékén különösen kellemetlen.