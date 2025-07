Embereken is tesztelhetnek egy rákellenes vakcinát – minden típus ellen hatásos lehet

Egy fejlesztés alatt álló, a rák minden típusa ellen használható vakcina segíthet erősíteni az immunrendszert a daganatok elleni harcban, és felerősítheti a meglévő rákterápiák hatását - írja a Live Science.

A vírusfertőzések, például az influenza elleni vakcinákhoz hasonlóan számos rák elleni vakcinát úgy terveztek, hogy segítse az immunrendszert bizonyos fehérjék felismerésében. Míg azonban a hagyományos vakcinák célja a betegségek megelőzése, a rák elleni vakcinákat jelenleg arra fejlesztik ki, hogy a szervezetben már növekvő rákos megbetegedéseket eltávolítsák, és segítsenek megelőzni a kezelt daganatok visszatérését.

A kísérleti vakcina a hírvivő RNS-re (mRNS) épül, amely az első COVID-19 vakcinák alapját is képezte. A vakcina célja az, hogy fokozza a szervezetben az I. típusú interferonok termelését. Ezek olyan hírvivők, amelyek fontos szerepet játszanak a gyulladás szabályozásában és a rákos daganatok felismerésében, és így azok eltávolításában is.

A kutatók egereken végzett kísérletsorozatban kimutatták, hogy ez a jelátvitel kulcsfontosságú a daganatok korai, a kialakulásuk kezdetén történő kiirtásában. A hírvivők ugyanis az immunrendszert a daganatok megtámadására és a rák növekedésének akadályozására serkentik ha; blokkoljuk őket, a tumor növekedése elszabadul.

A vakcinát önmagában és más módszerekkel együtt is tesztelték egereken, és az eredmények alapján már embereken is elkezdték a kísérleteket. A fejlesztése még korai fázisban van, és még sok kutatásra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, biztonságosan és hosszú távon is használható legyen emberek esetében is.