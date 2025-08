Meglepő az új menü a pécsi kórházban - ilyent még nem tettek az asztalra a klinikán

Háromszögszendvicsek, az egészséges étrendet támogató, ráadásul ízletes fogások várják a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában fekvő betegeket, ahol a kórházi étkeztetés országos forradalmát ígéri egy cég. Az Index cikke utánajárt, mit változtatott Pécsen az étkeztető vállalat, a MED-Catering Kft.

Háromszög szendvicsek és ízletes ebéd

A cikk szerint a Pécsi Tudományegyetem Központi Klinikáján szakítottak a hagyományos kórházi koszttal: gazdagon töltött háromszögszendvicsek váltották fel a klasszikus zsemle-kockasajt kombót. Erről egy beteg is nyilatkozott a lapnak, aki már nem először feküdt bent kórházban, már csak korából adódóan is, így tapasztalta a hagyományos és az új étkeztetési rendszert is.

Egéyzségesebb ételek kerülhetnek a betegek elé. Fotó: Getty Images

A 76 éves V. Zsoltnak ismerős a kórházi környezet, a fehér falak és a sokszor nem túl kívánatos kórházi koszt. Legutóbb vakbélgyanús tünetekkel került a Pécsi Tudományegyetem klinikájára, ahol öt napon át kezelték infúzióval – műtétre végül nem került sor, viszont diétára fogták. Szinte már látta maga előtt, hogy megint mi vár rá: a zsemlét a szokásos szelet parizerrel és a bögre ízetlen, de cukros teával. Meglepetésére most azonban valami egészen mással találkozott:

"A kórházi étkezés kapcsán már a reggeli is meglepett. Ezúttal nem nekem kellett az ágyban fekve bajlódnom a zsemle felvágásával, hanem kész háromszögszendvicset kaptam, amelynek már a kinézete is megfogott. Sonkával és zöldségekkel gazdagon megpakolt előre elkészített szendvicset kaptam, melynek zárt csomagolását könnyen kinyitottam és már ehettem is. Nemcsak jól nézett ki, hanem finom is volt" - idézi az nlc.hu a cikkben nyilatkozó beteget. Az ebéd hasonlóan pozitív benyomást keltett benne: „Krémleves volt, mellé darált húsos, párolt zöldséges főétel – meglepően jó ízű minden. Nem csak a tartalom, a tálalás is rendben volt” - nyilatkozta.

Rendszerváltás a hagyományos kórházi étkeztetésben

Gajdácsi Edina, a cég területi vezetője elmondta, hogy nemcsak szendvicseket, de kevert és zöld salátákat is kapnak a betegek, amelyek nagyon népszerűek. Fontos újítás, hogy a főétkezések mindegyike is immáron „egykezes”, kés nélkül kanállal vagy villával fogyasztható, ezzel is megkönnyítve a betegek ágyban történő étkezéseit. Az országos felmérésük alapján a hagyományos kórházi étkeztetés számos problémával küzd: a hideg étkezések minősége alacsony, az italtárolás és szállítás nehézkes, valamint a tálcák kezelése, és a késsel-villával fogyasztható fogások mind olyan területek, amelyeken javítani kellett.

A dietetikus részletezte, hogy az új étlap összeállításánál tudatosan törekedtek arra, hogy ötvözzék az egészséges táplálkozást a hagyományos magyar ízekkel. Így van a választékban például csirkepörkölt, vadas, rántott sajt és hal, bolognai, amelyeket olyan modern technológiával készítenek el, hogy sok diétás étrendbe is beilleszthetőek legyenek, amelyeket úgy ízesítenek, hogy megfeleljenek a magyar táplálkozási szokásoknak.