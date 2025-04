Új fegyver jöhet a csontritkulás ellen

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) a Richter két termékének európai forgalomba hozatali engedélyezését javasolja – közölték pénteken. Ez tehát azt jelenti, hogy hamarosan forgalomba kerülhetnek olyan új magyar gyógyszerek, amelyeket a csontritkulás és a csontbetegségek kezelésére fejlesztettek ki.

Hamarosan forgalomba kerülhetnek a csontritkulás és a csontbetegségek kezelésére való új magyar gyógyszerek. Fotó: Getty Images

Ezt kell tudni a két új gyógyszerről

A csontritkulás és csontbetegségek kezelésére kifejlesztett két új készítmény a Richter csontegészségügyi portfólióját erősítik. A társaságnak ez az első „monoklonális antitest bioszimiláris” engedélyezése – közölte Bogsch Erik, a Richter Biotechnológiai üzletágának vezetője.

Ezek a csontritkulás jellemző tünetei

Ahogy azt már betegségismertetőnkben is olvashattad, oszteoporózisnak vagy csontritkulásnak azt nevezzük, amikor a csontok tömege és mésztartalma csökken, amely egyben fokozott törékenységet, illetve a kóros és spontán törések kockázatának fokozódását is jelenti. A betegség neve (oszteoporózis) is konkrétan erre utal: porózus, lyukacsos, üreges csontot jelent.

A betegségre – amely világszerte emberek százmillióit, Magyarországon pedig a lakosság nagyjából 7-10 százalékát érinti – leginkább az alábbi tünetek és panaszok hívhatják fel a figyelmet:

sorozatos csonttörés

csontváz deformálódása

testmagasság-csökkenés

besüllyedt mellkas

lelapult csigolyák

elgörbült gerinc

csípőtáji törés

combnyaktörés