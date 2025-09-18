Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Új remény az anyáknak: jön a gyógyszer a szülés utáni depresszióra – már egy kéthetes kezelés is hatásos lehet

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Uniós forgalomba hozatali engedélyt adott az Európai Bizottság egy zuranolone nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszernek. A készítménnyel a szülés utáni depressziót (PPD) lehet gyorsan és hatékonyan kezelni.

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, az anyáknál közvetlenül a szülés után, vagy nem sokkal azt követően jelentkező depressziót szülés utáni depressziónak nevezzük. Nem szabad összekeverni a baby blues-zal, azaz a gyermekágyi szomorúsággal, amely a nők 50-80 százalékánál kialakul, viszont csupán néhány napig tart.

fáradt anya fogja a fejét, egy kisbabával a mellkasán
A szülés utáni depresszióra a tartós levertség, szorongás és félelem is jellemző. Fotó: Getty Images

A szülés utáni depresszió tünetei

A PPD egy olyan mentális egészségi probléma, amely a szülést követően jelentkezik, azonban tartósabban fennáll, mint a gyermekágyi szomorúság. Jellemző tünetei közé tartoznak az alábbiak:

Az új gyógyszer már két hét után is hatásos lehet

Az már régóta ismert, hogy a szülés utáni depresszió negatív következményekkel járhat mind az anyára, mind a gyermekre nézve, ennek ellenére jelenleg még nincs kifejezetten erre a betegségre engedélyezett kezelés – a szokásos antidepresszánsok pedig gyakran nem hatnak elég gyorsan. Most viszont végre forgalomba kerül egy konkrétan erre a problémára kifejlesztett gyógyszer.

Mivel az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pozitívan értékelte a készítményt, az Európai Bizottság megadta a zöld utat a zuranolone hatóanyagú készítmény uniós forgalomba hozatalára. A zuranolone nagy előnye, hogy már egy kéthetes kezelés után is képes csökkenteni a szülés utáni depresszió tüneteit.

A gyógyszerről fontos tudni még, hogy vényköteles, terhesség alatt nem szabad használni, és szoptatás idején sem javasolt a szedése.

Forrás: MTI

