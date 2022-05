Vitaminpótlás nyáron: a legjobb gyümölcsök és zöldségek

A megfelelő vitaminbevitelről nem csak télen kell gondoskodnunk – nyáron is legalább ugyanolyan fontos, ha szeretnénk egészségesek és energikusak lenni. Mutatjuk, hogy a szezonális kínálatból mely gyümölcsöket és zöldségeket ajánlott fogyasztani nagyobb mennyiségben.

Cseresznye

A cseresznye kiváló választás, ha a C-vitamin-utánpótlásáról van szó. Ezenfelül rengeteg A-, B1-, B2-, és B6-vitamint is tartalmaz. Az A-vitamin a látásra és szemünk egészségére van jó hatással, míg a B1-vitamin az idegrendszerünket és a szívünket támogatja, a B2-vitamin a bőr egészségéhez járul hozza, a B6-vitamin pedig a vörösvérsejtek szállításában játszik kulcsfontosságú szerepet.

Sárgabarack

Ez a kis méretű, azonban annál finomabb gyümölcs magas rosttartalmú, és szintén tele van C- és A-vitaminnal. Nagyszerű káliumforrás, amely kulcsfontosságú a szövetek működésében. Található még benne foszfor és kalcium, amelyek csontjaink egészségét támogatják, valamint magnézium és vas is. Ez utóbbi legfontosabb feladata az oxigén eljuttatása sejtjeinkhez.

A nyár igazi slágere a görögdinnye, amely számos hasznos ásványi anyagot tartalmaz. Fotó: Getty Images

Retek

A nyár nem telhet el retek nélkül. Nagy előnye, hogy nemcsak finom, hanem tele van C- és B1-vitaminnal is. A fekete reteknek a levelét is ajánlott fogyasztani, mivel sok vasat és folsavat tartalmaz, amelyek pótlása főleg a várandós nőknek fontos a magzat egészségének érdekében. A folsavhiány azonban emésztőrendszerünkben is problémákat okozhat, szóval ezek elkerülése érdekében is ajánlott odafigyelni a megfelelő bevitelre.

Zöldborsó

Az édes zöldborsó szintén a nyár egyik kedvence, amely rengeteg hasznos ásványi anyagot tartalmaz. Kalciumban, vasban, fehérjében, folsavban és mangánban is gazdag. A mangánra ugyan az embernek csupán kis mennyiségben van szüksége, azonban annál fontosabb antioxidáns funkciókat lát el. Ezenfelül a zöldborsó tartalmaz A-, B-, C-, K- és E-vitamint is. Míg a K-vitamin a csonttömegépítésben játszik fontos szerepet, addig az E-vitamin szintén antioxidánsként működik.

Görögdinnye

A nyár igazi slágere a görögdinnye, amelyet előszeretettel fogyasztunk a strandon, a vízpart mellett. Magas víztartalma segíti a hidratálást, de ennél is fontosabb, hogy mennyi hasznos ásványi anyagot tartalmaz: káliumot, nátriumot, kalciumot, vasat és foszfort is. Nagy mennyiségben tartalmaz továbbá B1-, B2-, B5-, B6- és C-vitamint is. A B5-vitamin támogatja az anyagcserét és az agyműködést is.

Egyébként sajnos a rendszeres gyümölcs és zöldségfogyasztás sem garantálhatja minden egyes nap a megfelelő mennyiségű vitaminbevitelt. Ezért érdemes lehet beszerezni egy olyan vitaminkészítményt, amellyel naponta 1000 mg C-vitamint és 2000 NE D3-vitamint vihetünk be – tanácsolta Katus Attila edző, életmód-tanácsadó és táplálkozási szakértő.